Susan Miller 2024 Şubat Kova Burcu Astroloji Yorumu: Ev, Aile ve Aşk

Astrolog Susan Miller, Şubat ayı Kova burcu yorumunda ev, aile ve mülk konularının ön plana çıkacağını belirtiyor. Yeni ayın getireceği değişikliklerle birlikte, Kova burçları için bu dönemde evle ilgili ani sorunlar ve romantizm fırsatları öne çıkacak.

Uranüs'ün sürprizleri ve Mars ile Venüs'ün Kova burcundaki buluşması, aşk ve ev yaşamında önemli gelişmelerin habercisi olacak. Bu özel ve kapsamlı analizde, Kova burçlarına Şubat ayında neler beklediğini ve nasıl en iyi şekilde hareket etmeleri gerektiğini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Susan Miller 2024 Şubat Kova Burcu Yorumu

Şubat ayının ilk haftası sakin bir şekilde başlayacak ve üslup, tarz ve tempo açısından Ocak ayına benzer olacak.

Bir şeyin sizi yoldan çıkaracağından korkmadan, kendi öncelikler listenizi takip edebileceksiniz. Dikkatinizin evinize ve ailenize çekilmeye başlayacağı ayın ilk sekiz gününden sonra ruh haliniz değişecek.

Geçtiğimiz aylarda evinize veya sahip olabileceğiniz diğer mülklerinize büyük önem verdiniz. Tamirciler, müteahhitler, elektrikçiler, tamirciler, döşemeciler, iç mimarlar, emlak komisyoncuları ve diğer ev odaklı uzmanlarla çalışıyor olabilirsiniz.

Evinizi düşünmüyorsanız, bunun yerine sahip olabileceğiniz veya kiralayabileceğiniz diğer mülklere odaklanmış olabilirsiniz.

Bir aile üyesi ve ebeveyninizin, yani sevdiğiniz birinin refahını ve bakımını nasıl iyileştirebileceğiniz hakkında çok düşünmüş olabilirsiniz. Bir ebeveyn veya başka bir sevgili akraba olarak düşünün.

Kasım 2021'den bu yana altı ayda bir gerçekleşen Boğa ve Akrep tutulmaları, ev ve aileye bu kadar güçlü bir şekilde odaklanmanızın nedenlerinden biriydi.

O tutulmalar kolay olmadı ama serinin sonuncusu geçen yıl Ekim 2023'te gerçekleşti. 2031 yılına kadar bu burçlarda bir daha tutulma olmayacak.

O zamana kadar elbette tüm gezegenlerin konumu değişecek, dolayısıyla deneyiminiz farklı ve muhtemelen daha kolay olacak.

Ev, mülk ve aile hakkında bu kadar çok düşünmenizin bir başka nedeni de eviniz Boğa burcunda iki büyük gezegene sahip olmanızdır: Ani değişimin öngörülemeyen gezegeni Uranüs ve hediyeler getiren büyük faydalı gezegen Jüpiter. ve şans.

Her ikisinin de yavaş hareket eden yörüngeleri var. Uranüs Temmuz 2025'e kadar haritanızın bu bölgesinde kalacak. Jüpiter ise sadece 25 Mayıs 2024'e kadar 12 yılda bir ziyarette kalacak.

Jüpiter Boğa burcundayken evinize odaklanmanız akıllıca oldu; bu, on yıl içindeki en iyi yılınız olmalı. Evinizi kalenize dönüştürdüğünüz için sonuçlarınızı muhtemelen seveceksiniz.

Aynı konular - ev ve aile - 9 Şubat'ta Kova burcundaki 21 derece yeniaydan sonra ana odak noktası haline gelmek üzere.

Yeni aya Güneş, Merkür ve Plüton'dan oluşan çevresi eşlik edecek. Sadece dört gün sonra, 13 Şubat'ta Mars Kova burcuna girecek ve sevgilisi Venüs de 16 Şubat'ta Kova burcuna girecek.

Bu Kova burcunda çok fazla gezegensel güç olacak! Güneş sistemimizin olası 10 gök cisminden altısının Kova burcunda olmasıyla hayatınızdaki pek çok olayın kontrolünün sizde olduğunu kesinlikle hissedeceksiniz.

21 Şubat Çarşamba günü, Mars ve sevgilisi Venüs'ün Kova burcunda nadir bir kavuşum yapacağı romantizm için harika bir kırmızı harfli gün geliyor! Bu rekorlar kitabına girecek bir şey.

Kendi burcunuzda gerçekleşen yeni ay her zaman dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz kozmik hediye sertifikanızdır.

Bu yeni ay hayatınızın hemen her alanında yeni fırsatlar sunacak. Ancak romantizm için biraz beklemeniz gerekecek, o yüzden sabırlı olun.

Bekarsanız veya partnerinizden daha fazla ilgibekliyorsanız, aşk 25 Mayıs 2024'ten 9 Haziran'a kadar üzerinize bir kasırga gibi gelebilir (iyi bir kasırga, tutku dolu, ışık parlamaları ve gök gürültüsü!) , 2025.

O sırada Jüpiter İkizler burcunda olacak ve tek gerçek aşkınızı bulmanız için en çok tercih edilen burçlardan biri olacaksınız - önümüzdeki aylarda size bunun hakkında daha fazla bilgi vereceğim.

Ancak bu yeniay size özellikle elektrik, Wi-Fi ya da bilgisayarınızla ilgili ani sorunlar getirebileceği için bir sorun olacak.

Tüm verilerinizin yedeklendiğinden emin olun ve yöneticiyseniz BT departmanınızdan bilgisayar korsanlığı konusunda daha dikkatli olmasını isteyin.

Alternatif olarak, kişisel olarak sosyal medyayla ilgili bir sorununuz olabilir. Neden sosyal medyayı ekledim? Bunu yaşadım.

Birisi Twitter hesabımı hackledi ve artık X olarak adlandırılan Twitter, @astrologyzone'un gerçek sahibi olduğuma inanmaya başlayana kadar 10 hafta boyunca bloke edildim.

Bu, Twitter'ın beni mavi bir onay işaretiyle doğrulamış olmasına ve ben de onu tutmak için para ödüyor olmama rağmen gerçekleşti.

Uzun zamandır 524.000 takipçime ulaşma şansım yoktu. Sanırım bu olaylar olabiliyor. Artık normale döndüm ama zaman aldı.

Sosyal medya platformunuzun başlangıçta size gönderebileceği, birisinin hesabınıza girdiğinden şüphelendiğini ve bu kişinin siz olup olmadığınızı sorduğunu belirten e-posta uyarılarına dikkat edin. (Bu e-postayı görmeyi kaçırmıştım.)

9 Şubat'taki bu yeni ay, örneğin bir rüzgar fırtınasının büyük, ağır bir ağaç dalını evinizin çatısına uçurması durumunda, ani bir ev onarımı ihtiyacını doğurabilir.

Pek çok olasılık vardır. Yöneticiniz Uranüs, yeni ay ve Güneş ile sert açıda olacak. Tüm olasılıklara karşı sigortanızın olduğundan emin olun.

Ayrıca Güneş de işin içinde olduğu için hayatınızda bir partnerle farklılık yaşayabilirsiniz. Bu ortak, eşiniz veya normal sevgiliniz olabilir ya da iş yerinde işbirliği yaptığınız kararlı bir ortak olabilir.

Bu durumda, söz konusu kişi bir iş ortağı, temsilci, muhasebeci, muhasebeci, reklamcı veya işinizin kötüye gitmemesini sağlamak için endüstri ve hükümet kurallarına uymak üzere birlikte çalıştığınız başka bir kişi olabilir. Sorunun geldiğini görmeyeceksiniz.

Şu anda işgücünün içinde değilseniz, kişisel yaşamınızda gündeme gelebilir. Örneğin, yükleniciniz veya güvendiğiniz başka bir kişiyle aniden anlaşmazlığa düşebilirsiniz ve evle ilgili bir projeyi bitirmeye bağımlı olabilirsiniz.

Veya çalışanınız, projenin tamamlanmasını geciktirecek, düzeltilmesi size yüklü miktarda mal olacak yapısal bir sorun bulabilir.

Bunlardan herhangi birini önermek zorunda kaldığım için çok üzgünüm! Geçtiğimiz iki yılda uğraşmanız gereken çok şey oldu.

Kendini yalnız hissetme sevgili Kova, çünkü bu yeniayda her burçtan herkes bir takım zorluklar yaşayacak.

Çözümün düzeltilmesi biraz zaman alabilir, muhtemelen haftalar veya aylar alabilir. Sabra ihtiyacınız olacak.

Bu dolunayı en çok hissedecek okurlar ise doğum günleri 9 Şubat'a denk gelen ya da ona yakın (7-14 Şubat) olanlar olacak.

Eğer 17 dereceden 24 dereceye yükselen Kova burcunuz varsa bu yeniayın öngörülemezliğini siz de bir ölçüde hissedeceksiniz.

Listelediklerimin tamamını okursanız, bunun sizi etkileyebileceği birçok yol vardır, ancak bunun hakkında yazdığım örneklerin tümü olmayacağını, yalnızca bir tanesinin olacağını fark edin!

Uranüs'ü çok düşündüm, çünkü bu gezegenin şoklar gönderdiği biliniyor. Uranüs bize hayatın her şeyin planlandığı gibi gitmeyebileceğini hatırlatır.

Evrenin zaman zaman beceriklilik, esneklik ve uyum yeteneğimizi test ettiğini hissediyorum. Siz sabit bir burçsunuz ve Uranüs de sabit bir burç olan Boğa burcunda seyahat ediyor.

Bu, bir santim bile vermeyecek biriyle pazarlık yapmak zorunda kalabileceğiniz anlamına gelir. Uzlaşmaya ulaşmak alışılmadık derecede zor olabilir.

Sabit işaretler konumlarına bağlı kalma eğilimindedir ve "Neden bazı şeyleri değiştirmem gerekiyor?" diye sorabilirler. Ne yazık ki bazen değişiklik gereklidir.

Ortaya çıkan sorunu çözmenin yaratıcı ve alışılmadık bir yolunu bulmaya çalışın. Bunu yapabilecek biri varsa o da Kova burcudur.

Bu yeni aydan iki hafta sonra 24 Şubat'ta Başak burcunda (5 derece) dolunay var ve bu dolunay başkalarının parasıyla ilgili sekizinci evinize düşecek.

Satürn, Balık burcundaki Güneş ile sıkı bir şekilde kavuşum yapacak ve Başak burcundaki Ay'a karşıt açı yapacak.

Vergiler için bir çek yazmanız veya yakın zamandaki bir masrafı karşılamanız gerekebilir ve bu büyük bir meblağ gibi görünüyor.

Satürn yaklaşırken, faturayı şimdi (24 Şubat'tan sonraki beş gün içinde) ödemekten kaçınmanın hiçbir yolu yok. Ancak bunun işe yaramasının başka bir yolu da var.

Kendiniz için bir ev veya apartman dairesi, bir araba veya bir mücevher parçası kapatmak gibi çok pahalı olan harika bir şey satın almayı veya bazı örnekler olarak kızınızın bu dönem üniversite öğrenim ücretini ödemeye gönüllü olmayı seçebilirsiniz.

Ruh haliniz ciddi olacak ama iyi anlamda çünkü kararınızı dikkatlice düşündünüz ve bunu yapmak istiyorsunuz.

Bir mülk satın alıyorsanız bir not: O dairede veya evde muhtemelen çok uzun bir süre kalacaksınız (muhtemelen onu sevdiğiniz için) - Satürn her zaman uzun ömürlülük katar.

Şimdi romantizme ve 14 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek olan Sevgililer Günü'ne dönelim. O zamana kadar Mars Kova burcunda olacak ve çekiciliğinizi arttırmaya çalışacak.

Eğer kendinizi görünmez hissettiyseniz, şimdi hissetmeyeceksiniz. Eğer sevgiliniz varsa, aşkınızı kutlamayı bir noktaya getirin.

Ay Boğa burcunda olacak ve günün ilerleyen saatlerinde mucizevi bir şekilde Jüpiter Ay ile kavuşum yapacak.

Bu, özel bir restorana gidip, yumuşak, güzel çiçeklerle dolu bir ortamda lezzetli yemeklerintadını çıkarmak için mükemmel olurdu. (Boğa duyusal bir burçtur ve Jüpiter ile birleştiğinde lüks bir deneyim yaratabilir.)

21 Şubat Çarşamba günü, Mars ve sevgilisi Venüs'ün Kova burcunda nadir bir kavuşum yapacağı romantizm için daha da güzel bir gün geliyor! Bu harika.

Parıldayan, elektrik titreşimlerinden bahsedin; bu, rekorlar kitabına girecek bir şey. Siz, sevgiliniz veya eşiniz Sevgililer Günü'nde iş için seyahat etmek zorundaysanız, bu günü sabırsızlıkla beklemelisiniz.

Bugünün Çarşamba olduğunu biliyorum ama kullanmamak yazık olur! Aslında, ikiniz de aynı şehirdeyseniz ve yapabiliyorsanız, elbette hem 14 Şubat'ı hem de 21 Şubat'ı kutlayın.

İşte ilginç bir gerçek: Venüs 16 Şubat'tan 11 Mart'a kadar Kova burcunda olacak.

Bu ilginç çünkü Venüs ve Uranüs “karşılıklı alımda” olacaklar; Venüs, Uranüs'ün yönettiği burçta (Kova) ve Uranüs Venüs'ün yönettiği burçta (Boğa) olacak.

Bu, Venüs'ün Uranüs gibi davranıp tatlı sürprizler getireceği, Uranüs'ün de Venüs gibi davranıp biraz daha sakin ve nazik davranacağı anlamına geliyor. (Ne yazık ki Venüs 9 Şubat'taki yeni ayda Kova burcuna geçmeyecek; 16 Şubat'ta gelecek).

Yine de bu çok iyi bir haber. Gelecek sezon için yeni kıyafetler satın almak için Venüs Kova burcundayken zamanınızı kullanın; kadın okuyucular yeni makyaj renklerine göz atmak isteyebilir. Her iki cinsiyet de keyif almak için yeni bir koku satın almak isteyebilir.

Özet

Doğum günü ayı ve birçok gezegen size harika bir yıl dilemek için Kova burcunda toplanıyor: Güneş, yeni ay (9 Şubat), Merkür (4 Şubat) ve 20 Ocak itibariyle Kova burcunda yeni olan Plüton. 1770-1798'den beri Kova burcunda değil ve 2044'e kadar 20 yıl boyunca Kova burcunda kalacak.

Bu, her burçtan herkes için (ve genel olarak toplum için) yeni bir deneyim. Tahmin edebileceğiniz gibi Kova burcundaki Plüton sizi özellikle ilgilendiriyor, çünkü Plüton sizi dünyada yeni olan ve olan her şeyin lideri yapabilir.

Gelecekle ilgili görüşleriniz, yaratıcılığınız ve önsezileriniz önemli olacak ve rapor edilecek, tartışılacak ve bazen tartışılacak; çok fazla etkiniz olacak.

Aylardır, ikametgahınız veya aileniz (ya da her ikisi de) akıllardaydı. Bu eğilim, 2021'den 2023'e kadar ev ve aile sektörünüzü vurgulayan Boğa burcundaki bir dizi tutulma nedeniyle uzun süredir devam ediyor.

Bir mülk satın almış veya mevcut mülkünüzü onarım, tadilat veya tadilat yoluyla onarmaya çalışmış olabilirsiniz. yeniden tasarlıyor.

Diğer Kovalar için bir ebeveyne yardım etmenin yollarını bulmak birincil öneme sahipti. Şimdi 9 Şubat'ta Kova burcundaki yeniay ile birlikte aniden ve beklenmedik bir şekilde dikkatinizi tekrar hayatınızın bu alanına çevirmek ve ayarlamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Şu anda ev sektörünüzde olan yöneticiniz Uranüs, yeni ayla sert, sıkı, zorlu bir açıda olacak. Bu, evle ilgili bir şeyin kontrolden çıkmasına neden olabilir.

Elektrik, Wi-Fi veya bilgisayar sorunlarınız olabilir veya aniden gerekli hale gelen ev onarımı gibi daha büyük bir sorun için tamircileri aramanız gerekebilir.

Şehir dışına gidiyorsanız, güvendiğiniz birinin siz yokken dairenize veya evinize bakacağından ve aile üyeleriyle iletişim halinde olacağından emin olun. (Gittiğinizde nerede bulunabileceğinizi gösteren bir seyahat programı bırakın ve geri dönmenizin beklendiği tarihi de ekleyin.)

Yaptığınız değişikliklerin ve iyileştirmelerin uzun ömürlü olması ve size mutluluk getirmesi muhtemeldir, bu nedenle tüm işi yaptığınız için mutlu olacaksınız.

Jüpiter, Satürn'le nadiren iletişim halinde olacak ve bu gelişmelerin muhtemelen evinizin değerinin uzun vadede arttığını görmenize olanak sağlayacağını gösteriyor.

Bunun yerine bir ebeveynle birlikte onlara yaşam koşullarında yardımcı olmak için çalışıyorsanız, zamana dayanacak bir cevap bulacaksınız.

Ebeveynleriniz yaşıyorsa, yaşlandıkça annenizi ve babanızı mutlu etmek isteyeceksiniz; bu nedenle, ya ebeveynlerinize evde yardım etmek için bir yardım önererek ve sağlayarak ya da ebeveynlerinizi başka bir yere taşıyarak mükemmel bir yaşam durumuna sahip olabilirsiniz. rahat yardımlı yaşam durumu.

24 Şubat'taki dolunayda para ana endişe kaynağı olabilir. Satürn Güneş ile kavuşumda olacak ve diğer insanların parasıyla ilgili sekizinci evinizde dolunaya karşıt açı yapacak.

Grafiğinizin bu kısmı vergileri, kredi kartlarını, kredileri, ipotekleri vb. yönetiyor ve büyük olasılıkla önemli miktarda bir faturanın vadesinin geleceğini gösteriyor.

Bunu ödemek zorunda kalacaksınız ki bu psikolojik ya da gerçek anlamda kolay olmayabilir. Yine Jüpiter sizi koruyacaktır ve faturayı ödemenize yardımcı olması için bir ebeveyninizden veya başka bir aile üyesinden size bir kredi (veya doğrudan hediye) vermesini isteyebilirsiniz.

Haritanız bu yıl çok büyük bir aile desteğine sahip olduğunuzu gösteriyor. Ayrıca evinizin özsermayesinin bir kısmını kullanarak banka kredisi de alabilirsiniz.

Bunu çözmenin oldukça farklı başka bir yolu daha var; bir ev, araba ya da değerli bir tablo gibi çok pahalı bir şey satın alabilirsiniz.

Dolunay bu şekilde gerçekleşirse, bu satın alma işlemini enine boyuna düşünmüş ve bu konuda hevesli olacaksınız.

Şimdi gelelim sizin için keyifle köpüren romantizm konusuna.

13 Şubat'tan 22 Mart'a kadar Mars, iki yıl sonra ilk kez Kova burcunda olacak. Bu harika bir gelişme, çünkü burcunuzda Mars olduğunda profilinizi yükseltir ve sizi başkalarına çekici kılabilir.

Mars ayrıca hayatın her alanında işleri istediğiniz gibi halletmenize yardımcı olacaktır. Mars sizi sürücü koltuğuna oturtacak ve sizi kendinden emin, cesur, kararlı ve aynı zamanda her zamankinden daha çekici yapacak.

İnsanlar size çekilecek ve hedeflerinize yaklaşmanıza yardımcı olmak isteyeceklerdir. Eski astrologlar, Mars'ın aynı zamanda gizli cazibelerinizi de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ortaya çıkarabileceğini yazdı.

Durun, dahası da var!

Venüs de 16 Şubat'tan 11 Mart'a kadar Kova burcuna geçecek ve Mars'ın Kova burcunda olacağı zamanın çoğuyla örtüşecek.

Bu çok heyecan verici çünkü Venüs ve Mars, birlikte olmayı seven kozmik aşıklar olarak biliniyor. Venüs ve Mars bir araya geldiğinde güçlü çekim ve sevgi kıvılcımlarını ateşleyebilirler.

Hayal edin, ikisi de Kova burcunda olacak!Bakın, 21 Şubat'ta aşk ve romantizm için şimdiye kadarki en güzel gününüz olacak, çünkü Venüs ve Mars Kova burcunda nadir bir kavuşum yapacak.

Geçiş yapan ay, sizin için son derece uyumlu bir burç olan neşeli, lüksü seven Aslan burcunda olacak. Bu gün Çarşamba gününe denk geliyor ama yine de bu büyülü günü dışarıda özel bir akşam yemeğiyle kutlayın. Sevgililer Günü sizin için biraz geç gelse de oldukça işe yarayacak gibi görünüyor. Mutlu ol!

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.