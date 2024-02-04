Susan Miller 2024 Şubat Balık Burcu Astroloji Yorumu: Yaratıcılık, Sosyal Etkileşimler ve Kişisel Büyüme

Susan Miller'ın Şubat Ayı Balık Burcu Astroloji Yorumu, gezegenlerin sıra dışı toplanışını ve bu durumun hayatınıza nasıl yansıyacağını detaylandırıyor. Kova burcundaki yeni ay ve gezegenlerin on ikinci evde toplanmasıyla, yaratıcılığınızı ve içgüdülerinizi güçlendirecek, ancak Uranüs'ün meydan okuması beklenmedik olayları da beraberinde getirecek.

Bu ay, sosyal etkileşimler, yaratıcı projeler ve kişisel büyüme için önemli fırsatlar sunuyor, ancak iletişim ve seyahatlerde dikkatli olmanız gerekiyor. Şubat, yaratıcılığınızı serbest bırakmanız ve içsel sesinize kulak vermeniz için mükemmel bir zaman.

Susan Miller 2024 Şubat Balık Burcu Yorumu

Bu yılın ilk yarısı, yani Haziran başına kadar, gezegenler her ay Güneş ve yeni ay burcunda birbirine yakın hareket edecekleri için alışılmadık bir dönem. Yani Ocak ayında birçok gezegen Oğlak burcundaydı. Bu ay Kova burcunda bir sürü gezegen var. Mart ayında birçok kişi Balık burcunda,

Nisan ayında ise Koç burcunda toplanacak. Yılın ikinci yarısında, Haziran başında İkizler burcundaki yeni aydan sonra, gezegenler daha fazla yayılacağı için desen bozulacak ve bu şekilde olmayacak.

Peki bunun ne önemi var diye düşünüyor olabilirsiniz. Haritanın tek bir burcunda ve bir sektöründe bir araya toplanmış yıldızlardan oluşan bir taca (birçok gezegen) sahip olduğunuzda, bu hayatınızın o alanına büyük bir ışık tutar. Genellikle gezegenler daha aralıklı bir düzende yörüngede döner ve bu da hayata çeşitlilik getirir.

Şu anda evren açıkça konuşuyor ve yeni ay, Güneş ve Güneş ve yeni ay ile birlikte etiketlenen gezegen kümesi tarafından vurgulanacak alana lazerle odaklanmanızı istiyor.

Geçen ay, söylendiği gibi, Oğlak burcunda çok sayıda gezegeniniz vardı, dolayısıyla insan gruplarıyla omuz omuza çalışıyor olabilirsiniz. Topluluğunuzla, kulüp üyelerinizle, üniversite arkadaşlarınızla veya bir hayır kurumunda sizinle birlikte çalışan gönüllülerle kaynaşıyor olabilirsiniz.

Bunun nedeni, normalden daha fazla arkadaşınızla görüşmek için dışarı çıkmış olabilirsiniz. Artık tatil bittiği için bir veya daha fazla partiye davet edilmiş veya iyi arkadaşlarınızla daha fazla öğle ve akşam yemeği planlamış olabilirsiniz ve arayı kapatmaktan keyif almış gibi görünüyorsunuz.

Oldukça sosyal olan bu trend Şubat ayının ilk yarısında da devam edecek. Bunun nedeni, her zaman sevimli Kudretli Fare olarak düşündüğüm bir gezegen olan Mars'ın, büyük bir amaç duygusuyla havada uçması ve parlak kırmızı pelerini rüzgarda dalgalanarak ihtiyacı olan birine yardım etmeye gitmesiydi.

Benim imajım, Mars/Mighty Mouse'un (küçük olmasına rağmen) büyük enerji ve gücü yönlendirme yeteneğine sahip olduğu yönünde. Mars, 13 Şubat'a kadar Oğlak burcunda kalacak, bu Mars'ın içinde olması için çok olumlu bir işaret çünkü Mars odaklanmış, disiplinli enerjiyi ifade ediyor.

Venüs de Oğlak burcunda, sizin için iyi bir yerleşim, etkileşimlerinizi eğlenceli hale getiriyor ve Venüs 16 Şubat'a kadar Oğlak burcunda kalacak.

Şubat ayının bu sosyal ilk yarısıyla biraz örtüşen, 9 Şubat'ta Kova burcundaki yeniay (21 derece) olacak ve bu da çok daha farklı bir ruh hali getirecek.

Yeniay, eşi Güneş ile birlikte gelecek ve Merkür ve Plüton ile birleşecek. Mars ve Venüs sırasıyla 13 Şubat ve 16 Şubat'ta Kova burcunda, altı gök cismi de Kova burcunda bu gruba katılacak. Bu, güneş sistemindeki gezegenlerin yarısından fazlasıdır ve hepsi haritanızın en özel kısmı olan on ikinci evde toplanmıştır.

On ikinci ev, normalde doğum gününüzden hemen önce, Ocak sonu ve Şubat başında önemli olan bir döngünün sonunu temsil eder. Yarım kalan işleri halletmenin, tıbbi personeli (terapistler, tıp doktorları ve diş hekimleri dahil) görmenin zamanı geldi.

Doğum günü yılına iyi bir şekilde başlamanızı sağlamak için göz testleri gibi taramaları ve sınavları planlamak için de mükemmel bir zamandır. On ikinci ev, izolasyonun, yalnızlığın, meditasyonun ve duanın evidir ve şifa ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.

Haritanızın bu alanı aynı zamanda muazzam bir yaratıcılık kuyusu olarak kabul edilir, özellikle yalnızlık içinde çalıştığınızda, başkalarının seslerinin ve fikirlerinin kakofonisini perdeleyerek. Artık şaşırtıcı değerde işler yaratabileceksiniz, bu nedenle hayal gücünüzü uçmaya ve kalbinizdeki projeye odaklanmaya teşvik edin.

Artık şaşırtıcı değerde işler yaratabileceksiniz, bu nedenle hayal gücünüzü uçmaya ve kalbinizdeki projeye odaklanmaya teşvik edin.

On ikinci ev aynı zamanda sezgiyle de ilişkilidir. Güneş enerjisinin on ikinci evinde kalabalık olan olası 10 gök cismin en az altısı göz önüne alındığında, içgüdüleriniz esrarengiz bir şekilde doğru olacak kadar güçlü olmalıdır.

Daha sonra içinizdeki küçük sesin size doğru yolu gösterdiğini fark ettiğinizde şaşkına dönebilirsiniz. Onu dinlemeniz zorunlu olacaktır. Bu dönemde güçlü bir rüya görürseniz, bir arkadaşınızdan onu incelemenize yardım etmesini isteyin.

Ancak bu yeni ay ile ilgili bir sorun var ki, Büyük Uyandırıcı (ya da ayaktakımını uyandıran) olarak adlandırılan gezegen Uranüs, üçüncü evinizdeki konumundan 90 derecelik bir kare göndererek yeni aya doğrudan meydan okuyacak.

Şu ana kadar perde arkasında sizin farkında olmadığınız veya önemsiz olarak tamamen göz ardı ettiğiniz bir şeylerin döndüğüne inanıyorum. Bir şeyin yüzeye çıkması muhtemeldir. Ne olduğunu keşfettiğinizde üzücü olabilir ama unutmayın; bu durumda evren sizi korumak için bunu bilmenizi sağlıyor.

Uranüs'ün şu anda haritanızda yer aldığı üçüncü ev, müzakere, sözleşme anlaşmaları ve seyahat gibi alanları kapsayan iletişimi yönetir. Ay sonunda bir sözleşme imzalamak akıllıca olmaz; Şubat başı daha iyi bir zaman olur veya Mart ayına kadar beklemek akıllıca olmaz.

Uranüs iletişimle ilgili üçüncü evinizde faaliyet gösterdiğinden, bir yazma, konuşma veya düzenleme ödevi üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Konuşma yapıyor, ders veriyor, tanıtım veya pazarlama yapıyor ya da satış, sosyal medya veya reklam kampanyaları oluşturuyor olabilirsiniz.

Yüksek teknoloji alanında çalışıyorsanız yeni bir yazılım kodluyor veya bir uygulama geliştiriyor olabilirsiniz. Bir web sitesini yeniden tasarlıyor olabilirsiniz.

Yazılımınızın güncel olduğundan emin olun, çünkü Uranüs çok belirgin ve kaotik bir ruh halindeyken, bilgisayarlarla sorun yaşayabilir, hatta birisinin verilerinizi veya sosyal medyanızı hacklediğini bile görebilirsiniz. Kendinizi en iyi nasıl koruyacağınız konusunda BT çalışanlarınızdan tavsiye isteyin.

Haritanızın bu alanı aynı zamanda bir günlük araba veya uçuş süresinde yapabileceğiniz seyahatleri de yönetir.

Hiçbir şey varsaymayın; rezervasyonlarınızın yapıldığından ve otel konaklamalarınızın sizin için tutulacağından emin olmak için kontrol etmeye devam edin. Uzun bir mesafe kat etmeyi planlıyorsanız, arabanızın tamirciniz tarafından kontrol edildiğinden emin olun.

Üçüncü evinizin kapsadığı bir alan daha var, ayaktakımını kışkırtan Uranüs'ün şu anda bulunduğu yer ve bu ay sorunun sorumlusu Uranüs'ün kendisi olacak. Bu ev aynı zamanda kız kardeşinizi, erkek kardeşinizi ve kuzeninizi de yönetiyor.

Bu nedenle akrabalarınızla görüşerek onların nasıl olduğunu ve paylaşacakları bir haberleri olup olmadığını öğrenmek iyi bir fikir olabilir. Eğer akrabanız biraz neşelenmeye ihtiyaç duyarsa aradığınız için minnettar olacaklardır.

Bu açı, Uranüs'ün Güneş ve yeni ay ile kare açısını içeriyor ve haberler çok beklenmedik olacağı için tüm burçları farklı şekillerde sarsacak. Tahmin edilemez olmak Uranüs'ün doğasında vardır, dolayısıyla Uranüs'ün hangi haberleri getireceğini asla tahmin edemezsiniz.

Tahmin etmenin faydası yok, dolayısıyla önerilerimin pek bir faydası olmayabilir. Uranüs her zaman olasılığını hiç düşünmediğiniz haberleri getirecektir.

Burcunuzdaki gezegenlerin konumuna bakmak için geriye adım attığımda hepsinin haritanızın Doğu tarafında yer aldığını görüyorum. Bu olumludur, çünkü ihtiyacınız olduğunda çare bulma konusunda size daha fazla kontrol sağlayacaktır.

Bu, nihai başarınız ve mutluluğunuz için başkalarına bağımlı olmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Elbette gezegenler hareket etmeye devam ediyor ama şu anda kendinize oldukça etkili bir yol yaratabilirsiniz ve bunu yapmak için enerjik ve motive görünüyorsunuz.

24 Şubat'ta Başak burcunda gerçekleşecek dolunay (5 derece) beni endişelendiriyor. Güneş Satürn ile kavuşum yaparken, Başak burcundaki dolunay Satürn'ün tam karşısında olacak. Bu moral bozucu bir etki olabilir (Satürn ıslak bir battaniye gibi davranabilir), ama şükürler olsun ki bu sadece geçicidir, çünkü yaklaşık iki veya üç gün içinde toparlanacaksınız.

Bu dolunay yakın ve kararlı bir ilişkiye ışık tutacak: eşiniz, normal sevgiliniz veya iş hayatında iş ortağınız, müşteriniz, reklamcınız, acenteniz, avukatınız, muhasebeciniz veya birebir görüştüğünüz diğer uzmanlar -bir gizli ilişki. Bu dolunayda bu kişiye karşı dikkatli olun.

Hızlı ve belki de duygusal tepki vermek isteyeceksiniz ama geri çekilin. Birisi sizi eleştirirse, bırakın tüylerinizi diken diken etsin. Bu konuyu her zaman Mart ayında daha iyi bir zamanda ele alabilirsiniz; hızlı bir yanıt vermenize gerek yoktur.

24 Şubat veya buna yakın bir tarihte doğan bir çocuğunuz varsa, çocuğun size getirebileceği hiçbir sorunu göz ardı etmeyin, şefkat gösterin ve birlikte bir çözüm bulun. Şu anda o küçük insanı koruyun. Eğer çocuk başka çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalırsa, sorunu bildirmek için öğretmeni arayın. Bu dolunayda o çocuğun savunucusu olarak sana ihtiyacı olabilir.

Satürn'ün Güneş'le kavuşumu vücudunuzu ve bağışıklığınızı zorlayabilir ve umutsuzca dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu hissetmenize neden olabilir. Vücudunuzun ihtiyacı olan dinlenmeyi kendinize verin.

Satürn'ün dolunay ile karşıtlığı sizi aşağıdaki alanlardan biri konusunda endişelendirebilir: romantik ilişkiniz, çocuğunuz veya rota düzeltmesi gerektiren yaratıcı bir projeyle ilgili olarak karşılaşabileceğiniz bir zorluk.

Ama bekleyin; iyi haberler de var. Jüpiter dolunaya VE Güneşe yardım etmek için mükemmel bir konumda olacak! Jüpiter iletişim sektörünüz olan Boğa burcunda olduğundan herhangi bir sorunu konuşarak cevap bulabileceksiniz. Kuşkusuz, artık Kova burcunda, hava burcunda pek çok gezegen varken bol miktarda konuşma ve iyi bir fikir alışverişi olacak. Mükemmel!

Bu dolunayı en çok hissedecek olan Balık burcu, doğum günü dolunay günü olan 24 Şubat'a beş gün artı (29 Şubat'a kadar) veya eksi iki gün olan 22 ve 23 Şubat'a denk gelenler olacaktır. aynı zamanda Balık burcu 5 derece (artı beş derece) yükselenleri veya doğum gezegeni veya doğum ayı 0 ila 10 derece Balık veya Başak burcunda olan okuyucuları da etkileyecektir.

Sizden ayrılmadan önce 14 Şubat Çarşamba Sevgililer Günü'ne değinmek istiyorum. O gün geçiş yapan ay Boğa burcunda olacak ve akşama doğru mutluluk gezegeni Jüpiter ile kavuşum yapacak.

Bu o kadar şanslı bir tesadüf ki, o akşam oldukça harika, romantik bir restorana gideceğinizi gösteriyor. Görünüşe göre normal ev ortamınızda olmayacaksınız; başka bir yerde olabilirsiniz, bu da sizin yararınıza olacaktır.

Özet

Şubat ayına başlarken, Mars ve Venüs, 13 Şubat'a kadar ayın ilk yarısında umutlar ve dilekler sektörünüzde birbirine yakın yörüngede dönüyor. Bu dönem oldukça sosyal ve en eğlenceli geçebilir. Bundan sonra hayat sakinleşecek ve daha fazla mahremiyet arayacaksınız.

9 Şubat yeniayı, hayatın koşuşturmasından uzaklaşmanızı teşvik edecek, düşünmeye ve dinlenmeye vakit ayırmanızı sağlayacak. Şubat ayının büyük bir kısmı gelecek planları oluşturma, strateji oluşturma ve önümüzdeki aylarda hangi hedeflere ulaşmak istediğiniz konusunda meditasyon yapma zamanı olacak.

Ayrıca yaratıcı projelere odaklanmak için de ideal bir zaman olacaktır. Bunu yaparsanız, ifadenizi tamamen kendinize ait kılmak için başkalarının görüşlerini elemeye dikkat edin. 9 Şubat Kova burcundaki bu yeniay tüm bu faaliyetleri teşvik edecek. Dinlenmeye ihtiyacınız olacak, o yüzden bu ay aşırıya kaçmayın; yavaş ve sakin olun ve hızınızı artırın.

Uranüs bu ay vahşi bir çocuk olacak ve 9 Şubat'ta yeni aya ve Güneş'e meydan okuyacak ve bir iletişim projesinde hızlı harekete geçmenizi gerektirecek, çünkü Uranüs bir yolculukta sorunlar getirebilir. Yeni ay ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra bir müşteriyi görecekseniz, organize olduğunuzdan ve müşterinin sorabileceği zor soruları yanıtlamaya hazır olduğunuzdan emin olun.

Gözden kaybolan bir şeyin yüzeye çıkacağını hissediyorum ve yüzeye çıktığında biraz şok olabilirsiniz. Uranüs her şeyi şeffaf tutmaya çalışıyor ama yöntemleri porselen dükkanındaki boğaya benziyor. Eğer herhangi bir bilgi gelirse seviniriz.

Bilgisayar verilerinizi koruyun ve kimsenin sosyal medyanızı hacklemeye çalışmadığından emin olmak için izleyin. Sosyal medya platformlarından aldığınız e-posta uyarılarına dikkat edin.

Bu yalnızlık ve planlama dönemi, 18 Şubat'ta Güneş Balık burcuna geçtiğinde sona erecek, ancak daha çok, 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar iki yıl aradan sonra ilk kez Mars Balık burcuna girdiğinde sona erecek. (Nisan ayında Merkür'ün geri harekette olacağını unutmayın) 1 - 25 Nisan arası, bu dönemin ilk kısmını (Mart) daha güçlü ayınız haline getiriyor.)

Çok çalışarak ve daha fazla sorumluluğu kabul ederek hayat dersleri veren gezegen Satürn, 29 yıldır ilk kez Balık burcunda. Satürn ilk olarak geçen yıl 7 Mart 2023'te Balık burcuna girdi ve dikkatinin çoğunu geçen yıl Şubat ayında doğan Balık burcuna yöneltti.

Satürn'ün en güçlü şekilde 23-26 Şubat civarında doğan Balık burcuna odaklanacağı bu ay hariç, yılın geri kalanında 1-10 Mart'ta doğan Balık, Satürn'den en doğrudan dersleri fark edecek. Bu dönemin başında belirlediğiniz hedef hayatınızın en önemli temellerinden birini oluşturacaktır.

İşte bazı örnekler. İleri bir derece için üniversiteye geri dönebilir, evlenebilir, bebek sahibi olabilir, kitap yazabilir, ilk evinizi veya apartman dairenizi satın alabilir, büyük bir terfiyi kabul edebilir veya kendi işinizi kurabilirsiniz.

Tabii ki tüm bu alanlarla uğraşmayacaksınız; bir veya iki tanesini seçeceksiniz, çünkü siz bunları yaptıkça hayat çok yeni görünecektir. Seçiminiz kolayca "geri alınamayacak" bir ilişki veya proje olacaktır, çünkü bunu ilk etapta yapmanın amacı budur.

24 Şubat'taki dolunay, dikkat, nazik incelik ve çözülmesi gereken diplomasi gerektiren bir ilişkiyi incelemenize neden olacak. Satürn'ün dolunay ile karşıtlığı nedeniyle uyum sağlama konusunda kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz, bu nedenle tepkinizde ilişkiye zarar vermemeye dikkat edin.

Bir aşk ilişkisinde çetrefilli bir noktaya gelebilir veya bir ortakla çalışıyorsanız, yaratıcı bir girişim konusunda fikir ayrılığına düşebilirsiniz.

Aynı zamanda, Satürn de güçlü Güneş ile kavuşumda olacağından enerjiniz veya ruhunuz düşük hissediyor olabilirsiniz. Eleştirilirseniz, performansınızı artırmak için bunu kullanmak için elinizden geleni yapın, ancak bunun ruhunuzu ezmesine izin vermeyin.

Hayatta yeni boyutlara taşınıyorsunuz ve öğrenecek çok şeyiniz var ve bazen tüm bunlar biraz bunaltıcı olabiliyor. Ani tepkilerden kaçının; bunu yapmanın yolunu bulabilir ve sonunda daha güçlü olabilirsiniz.

24 Şubat'taki bu dolunayın kurtarıcı lütfu, hediyeler ve şans veren ve şu anda iletişim sektörünüzde yer alan Jüpiter'in iletişim kurmak için doğru kelimeleri seçmenize ve iyi bir çözüm bulmanıza yardımcı olması olacaktır.

Aynı zamanda şefkatle kendinizi diğer kişinin yerine koyun. Sezginizi dinleyin; burada gerçekte neler oluyor? Bu dolunayın mesajını çözebilecek biri varsa o da sensin sevgili Balık; sezgilerin senin gizli anahtarındır.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.