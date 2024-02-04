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Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Keçiörengücü karşısında dalya yaptı

Yalçın Koşukavak, Boluspor ile 100. maçında Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek "dalya" dedi. Trendyol 1. Lig'de büyük bir başarıya imza atan Koşukavak, ilham veren kariyer yolculuğuyla dikkat çekiyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Keçiörengücü karşısında dalya yaptı mask
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Boluspor'un başarılı teknik direktörü Yalçın Koşukavak, futbol kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 1. Lig'deki 100. maçına çıkan Koşukavak, bu özel günü Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek taçlandırdı.

Koşukavak’ın ilham veren yolculuğu

Koşukavak'ın teknik direktörlük kariyeri, 216 maçta 99 galibiyet, 52 beraberlik ve 62 mağlubiyetle dolu bir serüveni kapsadı. Toplamda 349 puan toplayarak maç başına 1.62 puan ortalaması ile dikkatleri üzerine çekti

Koşukavak'ın 1. Lig karnesi

Trendyol 1. Lig'deki yolculuğunda 46 galibiyet, 24 beraberlik ve 30 mağlubiyet ile 162 puan kazanan Koşukavak, futbol bilgisi ve tecrübesiyle dikkat çekti. Boluspor'daki görevine başladığı andan itibaren, özellikle ikinci yarı gösterdiği performansla tüm gözleri üzerine çekti. Keçiörengücü maçıyla birlikte topladığı 30 puanla Boluspor'a yeniden umut ve heyecan katan Koşukavak, 100. maç zaferiyle "dalya" dedi.

Boluspor ve Koşukavak'tan geleceğe dair mesajlar

Bu önemli kilometre taşını geride bırakan Yalçın Koşukavak ve Boluspor, geleceğe dair umutlu mesajlar veriyor. Koşukavak'ın tecrübesi ve futbol bilgisi, Boluspor'u daha da yükseklere taşıma potansiyeline sahip. 100. maçında elde edilen zafer, hem Koşukavak'ın hem de Boluspor'un başarı hikayesine yeni bir sayfa ekledi.

# boluspor

04 Şub 2024 - 01:38 Bolu- Spor

Mahreç  Esra Perçin

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