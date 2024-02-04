Bolu’da geçtiğimiz hafta neler oldu?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine sayılı günler kala Bolu’da da saha çalışmaları olduğu kadar adaylar arasındaki atışmalar da boyut kazanmaya başladı. Adayların verdiği vaatler bir bir gün yüzüne çıkarken diğer adayların verilen vaatleri eleştirmeleri ve yaşanan olaylar da Boluluların gündemine oturdu. İşte bu hafta yaşanan ve akıllarda kalanlar…

Bolu’da depremler

Bolu’da bu hafta tedirgin dakikalarla başladı. Bolu’da bir gün ara ile yaşanan 2 deprem akıllara sarsıcı anıları getirdi. Bolu’da, son 3 günde meydana gelen depremlerden ilki Dörtdivan ilçesinde şiddeti 1,1 olarak ölçülürken, bir gün sonra Kızılağıl'da gerçekleşen ikinci depremin şiddeti 1,4 olarak kaydedildi.

Emekliye ücretsiz çay

Deprem korkusuyla başlayan yeni haftada moral veren ve özellikle emeklinin bir nebze de olsa yüzünü gülümseten gelişme CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç’tan geldi. Uç, hayal kırıklığına neden olan emekli zammı sonrası emeklilere ücretsiz çay veren bir kafeyi ziyaret ederek çay desteğinde bulundu.

Haftanın diğer gelişmesi de seçim hareketliliği yaşanan Bolu’da AK Parti’den geldi. Bolu Belediyesi Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol da AK Parti Seçim Beyannamesi Toplantısı’na katılmak üzere partilileriyle birlikte Ankara’ya gitti. Toplantıya AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol ile birlikte AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve AK Parti Bolu Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak da katıldı.

Bolu MHP’de ziyaretler

Milliyetçi Hareket Partisi’nde de bu hafta hareketli geçti. İl Başkanı İlhan Durak’ın MHP’den Bolu Belediyesi Başkan Adayı olmasıyla boşalan il başkanlığı koltuğuna atanan çiçeği burnunda Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol tebrikleri kabul etmeye devam etti.

Bolu AK Parti anketi

AK Parti İl Başkanı Suat Güner’in yaptırdığı ankette ‘ Tanju Özcan geride’ açıklaması bu hafta AK Parti ve CHP İl Başkanları Suat Güner ve Tahsin Mert Karagöz arasında restleşmeye neden oldu.

Karagöz tepkisini "İnsanları kandırarak seçim kazanılmaz" diyerek gösterdi. Karagöz, “Seçimi kaybettiğinizde 'yalancı' durumuna düşmemek için daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kazananın şimdiden Tanju Özcan ile Bolu olduğunu hem siz hem de adayınız farkındasınız" dedi.

Aday sayıları

2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen oldu. Açıklamayı partinin Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında 31 Mart Seçimlerine ilişkin konuşarak İYİ Parti Bolu Belediye Başkan Adayını açıkladı. Akşener, Bolu Belediye Başkan Adayının Mansur Şen olduğunu söyledi. İYİ Parti’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen ile birlikte ismi açıklanan başkan adaylarının sayısı 6’ya çıktı.

Bolu Belediyesi’nin en büyük projesi

Adayların hummalı çalışmaları sürerken Başkan Özcan yaptığı çalışmaları seçmene hatırlattı. “Halk bizi seçerse çalışmalarımız tam gaz devam edecek” diyen Özcan, Bolu’da ayrıca bu hafta Bolu Belediyesi’nin en pahalı projesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin hizmete girdiğini söyleyerek

"Bu dev proje, 1 milyar TL güncel yatırım bedeliyle belediyemizin maddi en büyük projesi oldu." dedi.

Bolu’da en soğuk gece

Bu hafta Şubat ayına girildiğinde ise Bolu soğuk günler yaşamaya devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Bolu genelinde kurduğu Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları verilerine göre Bolu Gerede Samat Köyü -15,4 derece ile en soğuk geceyi geçirirken, Bolu Dörtdivan -12,4 derece, Bolu Merkez Kartalkaya -11,2 derece, Bolu Yeniçağa, -10,1 derece, Bolu Merkez Bolu Batı Karadeniz Orman Arş. -9,3 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Abant -8,8 derece oldu.

Demirkol’un Alevi seçmene vaadi

Geçtiğimiz hafta yaşanan bir diğer gelişme AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’dan geldi. Demirkol, Alevi seçmene cemevi sözü verdi. Demirkol, “Cemevinin Bolu’da olmaması kabul edilemez. Bir yerde böyle bir ihtiyaç böyle bir durum varsa Cumhurbaşkanımızın destekleri ve sizlerin hassasiyetleri ile de bu konuyu çözeceğiz. Şehrimizin bir ihtiyacı bu. Sizlerin bu hassasiyeti en iyi şekilde koruduğunu bilen bir kardeşiniz olarak ta bu noktada gerekli desteği en üst seviyede vereceğim. Bizzat cemevini yapacağım” dedi.

Küçük Sanayi Sitesi

Küçük Sanayi Sitesinin yılan hikâyesine dönen beklentisine bu hafta MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak’tan bir öneri geldi. Durak, sanayinin geleceğini esnafın belirleyeceğini söyledi.

Durak, konuyla ilgili "Bu taşınma konusunda sanayi esnafımız ne isterse o olacaktır. Hiçbir zaman 'yaptık oldu' demeyeceğiz. Sanayi sitesinin geleceğini sizler belirleyeceksiniz” dedi.

Zabıta Müdürü önce görevden alındı sonra görevine iade edildi

Haftanın son gününe Bolu Belediye Başkanı ve CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Belediye Meclisi’ndeki yaşananlar ve sonrasında verdiği ani kararla damga vurdu. Meclis toplantısında, Özcan ve Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı ve Belediye Meclis üyesi İlkay Bayrak arasında yaşanan gerginlik sonrası Bayrak’ı salondan çıkarmadığı gerekçesiyle Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz önce görevinden aldığını söyleyen Özcan daha sonra Yılmaz’ı tekrar görevine iade etti.

Bolu stadı

Bolu’nun yılllardır her seçim öncesi adaylardan duyduğu bir vaat olan Bol Stadı’nın yapılması vaadi bu seçim öncesinde de verildi. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, tekrarlayıp, yapılmayan vaatleri eleştirdi ardından “Bolu’ya stadı biz kazandıracağız. Bu konuda çok netiz” dedi.

“ Boluspor’a ne faydanız oldu?”

Ancak ardından Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, AKP Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol’un “Stadyumu biz yapacağız” açıklamalarına sert karşılık vererek “15 yıl Bolu’yu yönettiniz, Boluspor’a ne faydanız oldu?” sözleriyle gündem kayıtlarına girdi.