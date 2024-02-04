- Eğitim

AFAD’dan hayati bilgiler

Düzce'de bulunan Arama Kurtarma Derneği (DAKE), üyelerinin yetkinliklerini artırmak adına önemli bir adım daha attı. AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) deneyimli eğitmenleri Turgay Yağmur ve Yasin Çalışkan liderliğinde, 32 gönüllüye kapsamlı bir Hazmat (tehlikeli madde) eğitimi verildi.

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Felaketlere Karşı Hazırlık: DAKE’nin Sürekli Eğitimi

Kurulduğu günden bu yana birçok afet ve acil durumda can kurtaran DAKE, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. AFAD işbirliğiyle gerçekleştirilen bu son eğitim, derneğin akreditasyon çalışmaları çerçevesinde önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Eğitim, gönüllülerin tehlikeli maddelerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirerek, afet anında karşılaşabilecekleri riskleri azaltmayı amaçlıyor.

DAKE Gönüllülerine Verilen Hazmat Eğitiminin Önemi

Hazmat eğitimi, afet ve acil durumlarda karşılaşılan tehlikeli maddelerin doğru şekilde idare edilmesini sağlamak için büyük önem taşıyor. Eğitim, DAKE üyelerini, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerle ilgili potansiyel tehlikelere karşı hazırlıyor. Bu sayede, ekipler, afet anında daha güvenli ve etkin bir şekilde müdahale edebilme kapasitesine kavuşuyor.

Eğitimden Beklenen Sonuçlar ve DAKE’nin Geleceği

Bu eğitimle, DAKE üyelerinin afet durumlarında karşılaşabilecekleri tehlikeli maddeler konusunda daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları hedefleniyor. Eğitimin, derneğin afet müdahale kapasitesini artırarak, Düzce ve çevresindeki toplulukların güvenliğine katkıda bulunması bekleniyor. Ayrıca, DAKE'nin sürekli eğitim anlayışı ve AFAD ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu tür programlar, derneğin afet yönetimi alanında uzmanlaşmasına önemli ölçüde katkı sağlıyor.

# hız, düzce

04 Şub 2024 - 12:29 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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