Girişimci kadınlar güç birliği yapıyor

Kadın Emeğinin Gücü: Üretimden Pazarlamaya

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde konumlanan Kadın Emeği Merkezi, adeta bir üretim üssü olarak dikkat çekiyor. Girişimci kadınlar, kooperatifler, dernekler ve işletmeler; bu merkezde el emeği göz nuru ürünlerini üretiyor ve pazarlıyor. Başkan Özlü’nün ziyareti sırasında, kadınların ürettikleri el işi ürünler, yerel yiyecekler ve sanatsal çalışmalar büyük takdir topladı. Bu ürünler, sadece ekonomiye değil, aynı zamanda aile bütçelerine de önemli katkılar sağlıyor.

Sosyete ve Kumaş Pazarı: Yerel Ekonomiye Katkı

Kadın Emeği Merkezi önünde düzenlenen sosyete ve kumaş pazarı, ziyaretin önemli duraklarından biri oldu. Pazar, hem merkezde faaliyet gösteren kadın esnaflar için hem de kumaş pazarında tezgah açan esnaflar için stratejik bir konuma sahip. Başkan Özlü, pazar esnaflarıyla yaptığı sohbette, yerel ekonomiye yapılan katkıların önemini vurguladı ve esnafların memnuniyetini dinledi.

Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Yolunda Büyük Adım

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Kadın Emeği Merkezi ziyareti, kadınların iş piyasasında daha görünür ve etkin bir rol almasını teşvik eden önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu merkez, kadınların hem ekonomik güçlenmesine katkı sağlıyor hem de sosyal ve kültürel açıdan birbirleriyle etkileşim içinde olmalarına olanak tanıyor.