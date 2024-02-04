04 Şub 2024 - 12:38- Gündem G:

Bolu vefat edenler.. 04 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 04 Şubat 2024 Bugün 11 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 04 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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DURMUŞ YAMAN

Okçular köyü halkından Fatma YAMAN’ın eşi, Gülsüm SAÇLI, Kemal ve Cemal YAMAN’ın babaları, Eski yukarı çarşı esnaflarından ayakkabıcı;

Cenazesi bugün okçular köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

HACER YILMAZ

Seben ilçesi Kaşbıyıklar köyü halkından Satılmış YILMAZ’ın eşi, Alattin, Meziyet ve Talip YILMAZ’ın anneleri;

Cenazesi bugün sağlık mahallesi  saygılı camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası dodurga mahallesi sağlık mezarlığına defnedilecektir.

YILMAZ ÖZTÜRK

Karaçayır mahallesi özlem sitesi sakinlerinden  (Merhume) Ayşe ÖZTÜRK’ün eşi, Fahrettin ve Fatih ÖZTÜRK’ün babaları, Ziraat bankasından emekli;

Cenazesi  bugün siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

HATİCE AYDIN

Kındıra köyü halkından (Merhum) Osman AYDIN’ın eşi, Ali AYDIN, Emine ÖZCAN, İsmail AYDIN’ın anneleri;

Cenazesi bugün Kındıra köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

EMİNE OTLU

Düzce ili yığılca ilçesi yaylatepe köyü halkından (Merhum) Mehmet OTLU’nun eşi, Firdevs  YAMAN, Nezahat ÖZTÜRK, Filiz AKMAN, Fikret OTLU’nun anneleri;

Cenazesi bugün kültür mahallesi kültür camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası dodurga mahallesi Sağlık mezarlığına defnedilecektir.

SEFER BIDAKLI

Sağlık mahallesi halkından Perihan bıdaklının eşi, Emin, Ercan ve Gülten BIDAKLI’nın babaları, İzzet DİŞLİ’nin kayınpederi;

Cenazesi bugün sağlık mahallesi Ali Ericek camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası dodurga mahallesi Sağlık mezarlığına defnedilecektir.

NACİYE KOCAÇALIKOĞLU

Mudurnu taşkesti ortaköyde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

HATİCE KELEŞLİ

Gerede merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

BEREN BARLAS

Düzce merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

EKREM MORCU

Zonguldak ereğlide ikindi namazına mütakip defnedilecektir.

SEDA TEKİN

Sakarya dokurcunda ikindi namazına mütakip defnedilecektir.

# emekli, zonguldak, düzce, sakarya

04 Şub 2024 - 12:38 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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