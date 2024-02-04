Bolu vefat edenler.. 04 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

DURMUŞ YAMAN
Okçular köyü halkından Fatma YAMAN’ın eşi, Gülsüm SAÇLI, Kemal ve Cemal YAMAN’ın babaları, Eski yukarı çarşı esnaflarından ayakkabıcı;
Cenazesi bugün okçular köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
HACER YILMAZ
Seben ilçesi Kaşbıyıklar köyü halkından Satılmış YILMAZ’ın eşi, Alattin, Meziyet ve Talip YILMAZ’ın anneleri;
Cenazesi bugün sağlık mahallesi saygılı camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası dodurga mahallesi sağlık mezarlığına defnedilecektir.
YILMAZ ÖZTÜRK
Karaçayır mahallesi özlem sitesi sakinlerinden (Merhume) Ayşe ÖZTÜRK’ün eşi, Fahrettin ve Fatih ÖZTÜRK’ün babaları, Ziraat bankasından emekli;
Cenazesi bugün siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
HATİCE AYDIN
Kındıra köyü halkından (Merhum) Osman AYDIN’ın eşi, Ali AYDIN, Emine ÖZCAN, İsmail AYDIN’ın anneleri;
Cenazesi bugün Kındıra köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE OTLU
Düzce ili yığılca ilçesi yaylatepe köyü halkından (Merhum) Mehmet OTLU’nun eşi, Firdevs YAMAN, Nezahat ÖZTÜRK, Filiz AKMAN, Fikret OTLU’nun anneleri;
Cenazesi bugün kültür mahallesi kültür camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası dodurga mahallesi Sağlık mezarlığına defnedilecektir.
SEFER BIDAKLI
Sağlık mahallesi halkından Perihan bıdaklının eşi, Emin, Ercan ve Gülten BIDAKLI’nın babaları, İzzet DİŞLİ’nin kayınpederi;
Cenazesi bugün sağlık mahallesi Ali Ericek camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası dodurga mahallesi Sağlık mezarlığına defnedilecektir.
NACİYE KOCAÇALIKOĞLU
Mudurnu taşkesti ortaköyde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
HATİCE KELEŞLİ
Gerede merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
BEREN BARLAS
Düzce merkezde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
EKREM MORCU
Zonguldak ereğlide ikindi namazına mütakip defnedilecektir.
SEDA TEKİN
Sakarya dokurcunda ikindi namazına mütakip defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.