A101 4 - 9 Şubat 2024 İndirimleri

Bu hafta, peynir ve zeytinyağı çeşitlerinden bulaşık makinesi tabletine, bisküvi çeşitlerinden yumurtaya, domates ve soğandan pirinç ve nohut çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimde. İşte, bu haftanın öne çıkan A101 indirimleri.

1. Süt ve Süt Ürünleri: Kaan Beyaz Peynir ve Diğerleri

500 g Kaan Beyaz Peynir: 76 TL

500 g Tarabya Yam Yağlı Taze Kaşar Peyniri: 95 TL

1.5 L Pınar Ayran: 32.50 TL

2. Temizlik ve Hijyen: Ariel Deterjan ve Diğerleri

9 kg Ariel Toz Deterjan: 369 TL

80'li Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti: 299 TL

Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri: 65.50 TL

3 L Fax Sıvı Sabun: 49.90 TL

3. Zeytinyağları ve Bakliyat Ürünleri: Çeşit Çeşit Fırsatlar

1 L Orkide Riviera Zeytinyağı: 235 TL

2.5 kg Ovadan Osmancık Pirinç: 90 TL

830 g Altunsa Domates Salçası: 31.90 TL

4. Unlu Mamuller ve Atıştırmalıklar: Eti Ürünleri ve Diğerleri

Eti Browni Intense Mini Kek Çeşitleri: 29.50 TL

8'li Eti Cin Portakallı Bisküvi: 19.75 TL

Eti Pizza Kraker: 7.75 TL

5. İçecekler ve Kahve Çeşitleri: Fuse Tea ve Nescafe

30'lu Yumurta: 99 TL

20'li Nescafe Kahve Çeşitleri: 59.90 TL

6'lı Fuse Tea Ice Tea Aromalı İçecek Çeşitleri: 59 TL

6. Et ve Et Ürünleri: Dana Kuşbaşı ve Diğerleri

400 g Dana Kuşbaşı: 129 TL

Poşetli Bütün Piliç: 63.90 TL

7. Temizlik Malzemeleri: Çiçeğim Markası İle Ekonomik Fiyatlar

1 L Çiçeğim Kireç Çözücü: 28 TL

5 kg Çiçeğim Toz Deterjan: 162.50 TL

8. Özel İndirim ve Hediyeler: A101'den Kazançlı Alışveriş

3'lü Gilette Blue3 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı +30 Kazan

1.3 kg Finish Bulaşık Makinesi Tuzu +25 Kazan

300 g Dana Kokteyl Sosis +12 Kazan

Sonuç olarak, A101 4 - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak müşterilerine avantajlı alışveriş imkanları sağlıyor. Kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu katalog, günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamanıza yardımcı olabilir.

Bu indirimlere dair tüm bilgiler, yayın tarihine (04 Şubat 2024) aittir ve stoklarla sınırlı olabilir. Ayrıca, belirtilen fiyatlar mağaza içindeki etiket fiyatlarına göre değişiklik gösterebilir.