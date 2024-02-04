Kış aylarında araç bakımının önemi

Antifrizsiz Kışa Girilmemeli

Düzce'deki bir Araç Bakım Servis Müdürü olan Ümit Sel, kış öncesi araç bakımının önemine dikkat çekiyor. Sel, "Soğuk kış şartlarına hazırlıksız yakalanmamak için, özellikle antifriz kullanımı hayati önem taşımaktadır. Antifriz, motor soğutma suyunun donarak motor bloğuna zarar vermesini engeller" ifadelerini kullanıyor.



Antifrizin olmamasının motor bloğuna, radyatöre ve diğer plastik aksam ile alüminyum gövdelere ciddi zararlar verebileceğine işaret eden Sel, sıcaklık düşüşlerine karşı motorun korunması için antifriz kullanımının şart olduğunu belirtiyor.

Kışlık Bakımın Püf Noktaları

Kış mevsimine girerken, antifriz kullanımının yanı sıra, kışlık cam suyu gibi diğer önlemler de alınmalıdır. Bu sayede, soğuk hava koşullarında yolda kalmak gibi durumların önüne geçilmiş olur. Uzmanlar, kış aylarında yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına bu tür önlemlerin zamanında alınmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.