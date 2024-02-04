Kış aylarında araç bakımının önemi

Antifrizsiz Kışa Girilmemeli
Düzce'deki bir Araç Bakım Servis Müdürü olan Ümit Sel, kış öncesi araç bakımının önemine dikkat çekiyor. Sel, "Soğuk kış şartlarına hazırlıksız yakalanmamak için, özellikle antifriz kullanımı hayati önem taşımaktadır. Antifriz, motor soğutma suyunun donarak motor bloğuna zarar vermesini engeller" ifadelerini kullanıyor.
Antifrizin olmamasının motor bloğuna, radyatöre ve diğer plastik aksam ile alüminyum gövdelere ciddi zararlar verebileceğine işaret eden Sel, sıcaklık düşüşlerine karşı motorun korunması için antifriz kullanımının şart olduğunu belirtiyor.
Kışlık Bakımın Püf Noktaları
Kış mevsimine girerken, antifriz kullanımının yanı sıra, kışlık cam suyu gibi diğer önlemler de alınmalıdır. Bu sayede, soğuk hava koşullarında yolda kalmak gibi durumların önüne geçilmiş olur. Uzmanlar, kış aylarında yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına bu tür önlemlerin zamanında alınmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.