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Kış aylarında araç bakımının önemi

Soğuk kış aylarında araç bakımının önemi: Antifriz kullanımı, motor hasarını önleme ve kışlık bakım ipuçları. Araç sahiplerine kritik uyarılar ve tavsiyeler.

İhlas Haber Ajansı
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Kış aylarında araç bakımının önemi mask
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Antifrizsiz Kışa Girilmemeli

Düzce'deki bir Araç Bakım Servis Müdürü olan Ümit Sel, kış öncesi araç bakımının önemine dikkat çekiyor. Sel, "Soğuk kış şartlarına hazırlıksız yakalanmamak için, özellikle antifriz kullanımı hayati önem taşımaktadır. Antifriz, motor soğutma suyunun donarak motor bloğuna zarar vermesini engeller" ifadelerini kullanıyor.


Antifrizin olmamasının motor bloğuna, radyatöre ve diğer plastik aksam ile alüminyum gövdelere ciddi zararlar verebileceğine işaret eden Sel, sıcaklık düşüşlerine karşı motorun korunması için antifriz kullanımının şart olduğunu belirtiyor.

Kışlık Bakımın Püf Noktaları

Kış mevsimine girerken, antifriz kullanımının yanı sıra, kışlık cam suyu gibi diğer önlemler de alınmalıdır. Bu sayede, soğuk hava koşullarında yolda kalmak gibi durumların önüne geçilmiş olur. Uzmanlar, kış aylarında yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına bu tür önlemlerin zamanında alınmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.
# düzce

04 Şub 2024 - 12:46 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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