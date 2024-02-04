- Asayiş

Mutfak Yangını büyük paniğe yol açtı!

Zonguldak Alaplı'da, Yeni Siteler Mahallesi'nde bir evin mutfağında çıkan yangın, bölge sakinlerinde büyük bir paniğe neden oldu. M.K.'ya ait evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Mutfak Yangını büyük paniğe yol açtı! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Hızlı Müdahale Faciayı Önledi

Edinilen bilgilere göre, evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahipleri, yangını söndürmek için hemen harekete geçerken, diğer yandan itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ivedilikle gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının evin diğer bölümlerine sıçramasını engelleyerek, büyük bir ustalıkla yangını kontrol altına aldı.

Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var

Şans eseri, bu korkutucu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangın maddi hasara yol açtı. Yangının çıktığı mutfak, kullanılamaz hale gelirken, evin diğer odaları itfaiye ekiplerinin çabası sayesinde zarar görmedi. Olay, yangın güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha hatırlattı.

Yangın Güvenliği Uyarısı

Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın sonrası yaptıkları açıklamada, evlerde yangın güvenliği önlemlerinin önemine dikkat çekti. Vatandaşlara, yangın dedektörleri ve söndürme cihazları gibi güvenlik ekipmanlarının önemi vurgulandı.

04 Şub 2024 - 12:50 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL