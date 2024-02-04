Kardeş kavgası demir çelik devini iflas ettiriyordu!

Şirket, 30 yılı aşkın bir süre önce atılan temelleri ile sektörde güçlü bir konuma gelmiş ve Adana Hacı OSB ile Gebze OSB'de bulunan üretim tesisleriyle sektöre hizmet vermiştir.

Kardeş Anlaşmazlığı ve Borç Yükü

Ancak, şirketin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, şirket sahipleri arasındaki anlaşmazlık olmuştur. Üç kardeş arasındaki anlaşmazlık, şirketin içerisinde zorlu bir sürecin başlamasına sebep oldu. Bu süreçte ortaya çıkan 1.3 milyar lira borç da şirketin finansal sıkıntılarını artırdı. Şirketin 550 çalışanı, alamadıkları ücretleri nedeniyle eylem yaparak dikkat çekmişti.

Konkordato Talebi ve Geçici Mühlet

Güney Çelik'e alacaklı olan bir lojistik şirketi, yaşanan anlaşmazlık ve borç sorunları nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, talebi değerlendirerek şirket lehine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu karar, şirketi iflastan kurtarıp hacizlere karşı koruma altına aldı. Ayrıca, şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere Prof. Dr. Mert Erer, Dr. Öğretim Üyesi Evren Kılıçoğlu ve Mali Müşavir Şükrü Savaş'tan oluşan bir komiser heyeti görevlendirildi.

Yeniden Faaliyete Geçiş ve Gelecek Perspektifi

Mahkemenin aldığı kararla birlikte, bir süredir duran üretim tekrar başladı. 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Güney Çelik, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde önemli bir yerde bulunmaktadır. Şirketin iflasın eşiğinden kurtulması, sadece şirket çalışanları ve alacaklılar için değil, aynı zamanda sektör ve bölge ekonomisi için de olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Bu süreç, şirketin yönetimini ve iç işleyişini gözden geçirme fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Şirket sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve finansal yönetimde daha sağlıklı adımlar atılması, Güney Çelik'in gelecekteki başarısını güvence altına alabilir.

Sonuç olarak

Güney Çelik Hasır ve Demir AŞ'nin yaşadığı zorlu süreç, konkordato talebinin kabul edilmesiyle bir nebze olsun hafifledi. Ancak, şirketin geleceği, içsel sorunların çözümü ve etkili bir finansal yönetim ile şekillenecektir. İlerleyen dönemlerde alınacak kararlar, hem şirketin sürdürülebilirliği hem de sektördeki konumu açısından büyük önem taşıyacaktır.