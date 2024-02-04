Başları pelikanlarla dertte! Göç yolundan şaştılar gitmek biilmiyorlar

Göçmen pelikanlar arasından sadece 2 tanesi, balıkçıların sunduğu ikramlara dayanamayarak kendi rotalarından sapıp ilçede kalmaya karar verdi.

Osman ve İbo: İlçenin Maskotları

Balıkçılar, ilçede kalan bu iki sadık pelikana "Osman ve İbo" isimlerini takarak onlara özel bir kimlik kazandırdılar. Bu ilginç durum, ilçenin yerlileri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve pelikanlar adeta ilçenin maskotu haline geldi.

Balıkçıların İkramı: Göçmen Pelikanlar İçin Mola

Pelikanlardan ikisi, diğer sürü üyeleriyle birlikte Afrika'ya doğru göç etmek yerine, balıkçıların tezgahlarından aldıkları balıklarla beslenmeyi tercih ettiler. Balıkçılar, bu ilginç durumu fırsat bilerek pelikanları tezgahlardan aldıkları balıklarla beslemeye devam ediyorlar.

Vatandaşlar İlgisi: Pelikanlara Adını Veren İlçe Sakinleri

Marmaraereğlisi'nde yaşayan vatandaşlar, pelikanlara olan ilgilerini göstermek adına onlara özel isimler taktıklarını belirtiyor. Özellikle çocuklar, sahilde dolaşan Osman ve İbo'yu severek besliyorlar.

Doğaya Müdahale ve Beslenme Davranışı:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, pelikanların doğal beslenme alışkanlıklarına yapılan müdahalenin göç etme davranışını etkilediğini ifade ediyor. Yaban hayvanlarının acil durumlar dışında insanlar tarafından beslenmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şirin, bu tür müdahalelerin doğal döngüyü bozabileceğine dikkat çekiyor.

Pelikanlar ve Doğal Davranışları: Göç Etme Kararı ve Beslenme İhtiyacı

Prof. Dr. Şirin'e göre, Marmaraereğlisi'nde kalan 2 pelikan, vatandaşlar tarafından beslendikleri için normalde göç ettikleri Afrika'ya gitme davranışını durdurmuş durumda. Ancak bu durumun kalıcı olup olmayacağı, şartlara bağlı olarak değişebilecek bir durum.

Uyarı: Doğaya Müdahale Konusunda Dikkatli Olunmalı

Doğanın dengesine müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şirin, canlıların doğasına mümkün olduğunca müdahale edilmemesinin önemini vurguluyor. Bu olay, doğal hayatın karmaşıklığını ve insan müdahalesinin yaban hayvanlarının davranışlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.