Keltepe'de kış turizminin zirvesi

Kar Kalınlığı 54 Santimetre: Kayak ve Snowboard Tutkunlarının Buluşma Noktası

Karabük Keltepe Kayak Merkezi, kar kalınlığının 54 santimetreye ulaşmasıyla birlikte kayak ve snowboard tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Ziyaretçiler, hafta sonunu değerlendirerek, kızak, snowboard ve kayak aktiviteleriyle dolu dolu bir kış tatili geçiriyor. Aileler ve çocuklar, beyaz örtüyle kaplı pistlerde unutulmaz anlar yaşıyor.

Telesiyej Kuyrukları ve Eşsiz Manzara

Kayak merkezinin telesiyej hattında oluşan uzun kuyruklar, ziyaretçilerin bölgeye olan yoğun ilgisinin bir göstergesi. Vatandaşlar, telesiyeje binerek Keltepe'nin eşsiz manzarasına tanık oluyor. Yüksek rakımdan bakıldığında, Karabük'ün doğal güzellikleri adeta bir kartpostalı andırıyor.

Sömestir Tatilinde Keltepe Yoğunluğu

Sömestir tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala Keltepe Kayak Merkezi, tatilcilerin akınına uğruyor. Kayak merkezi, hem eğlenceli aktiviteleri hem de doğa ile iç içe bir tatil fırsatı sunarak kış turizminde öne çıkıyor. Aileler ve gençler, tatilin tadını çıkarırken, Keltepe'nin doğası ve spor olanakları her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Karabük'ün Keltepe Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son günlerinde yoğun ilgi görüyor. Kar kalınlığı 54 santimetre olan merkezde, aileler kızak, snowboard ve kayak aktiviteleriyle kışın tadını çıkarıyor. Telesiyej kuyrukları ve eşsiz manzara, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.