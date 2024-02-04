SGK ve Bağ-Kur'lular banka hesaplarınızı kontrol edin! Hesaplara yatmaya başladı...

Zam Oranları ve Enflasyon Farkıyla Belirlenen Yüzde 49,25 Zam

Başlangıçta SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 37,57 olarak belirlenmiş, daha sonra ise bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alması, arada bir fark oluşmasına neden olmuştu. Bakan Işıkhan'ın yaptığı son açıklama ile tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacakları duyuruldu.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Karar ve Maaşlardaki Artış

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ocak ödeme dönemi itibarıyla SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığı, Ocak ödeme döneminden itibaren 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Emekli Ek Zammı Ne Zaman Yatacak?

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, emekli ek zammı ödemeleri SGK kapsamında emekli olanlar için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar için ise 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bu tarihler, emeklilerin bekledikleri ek ödemelerin hesaplarına yatırılacağı günleri işaret ediyor.

Kim, Ne Kadar Ek Zamlı Maaş Farkı Alacak?

NTV'nin haberine göre, maaşları 10 bin TL olan emeklilere 1168 TL maaş farkı yatırılacak. Maaşı 12 bin TL olanlar 1402 TL, 15 bin TL olanlar 1752 TL, 17 bin TL olanlar 1985 TL, 20 bin TL olanlar 2336 TL, ve 25 bin TL olanlar 2920 TL maaş farkı alacaklar.

Bu ek ödemeler, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış sağlayarak hayat standartlarını iyileştirecek. Emekliler, uzun süredir bekledikleri bu zam ve ek ödemelerle birlikte mali durumlarında olumlu bir değişiklik görecekler.