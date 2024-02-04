Dikkat kar gelebilir! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Gelen Son Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bu durum Marmara'nın doğusundan başlayarak, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun belirli bölgelerini ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerini etkileyecek.

Yağışlı Bölgeler: Güneydoğu ve Kuzeydoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz

Rapora göre, yağışlı bölgelerin başında Güneydoğu Anadolu gelmektedir. Gaziantep, Şanlıurfa, Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta sağanak yağış beklenirken, Diyarbakır, Siirt, Van, Amasya, Erzurum, Tokat gibi illerde ise kar yağışı ve karla karışık yağmur görülecektir. Ayrıca, yağışların kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir.

Kuzeybatı Kesimlerde Sıcaklık Artışı: 2-4 Derece

Hava sıcaklığı tahminlerine göre, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece arasında bir artış öngörülmektedir. Ancak, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmemektedir.

Rüzgar Durumu: Güney ve Güneybatı Yönlerden Hafif Esinti

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.



Marmara Bölgesi: Karla Karışık Yağmur ve Kar Bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Doğu kesimlerde akşam saatlerinden itibaren yağışlı geçmesi beklenirken, genellikle yağmur şeklinde olacak. Ancak, Bilecik çevresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülmektedir.

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakasında yağmurlu.

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.



Ege Bölgesi: Az Bulutlu Ancak İç Kesimlerde Pus ve Sis Olasılığı

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava durumu öngörülmekte. İç kesimlerinde pus ve sis olasılığı yanı sıra buzlanma ve don olayları da bekleniyor.

Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek.

Denizli: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek.

Manisa: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.



Akdeniz Bölgesi: Doğu Akdeniz Yağışlı, İç Kesimlerde Pus ve Sis İhtimali

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Doğu Akdeniz'in (Mersin dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, iç kesimlerde pus ve sis olasılığı bulunuyor.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Antalya: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Mersin: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek.



İç Anadolu Bölgesi: Karla Karışık Yağmur ve Kar Geçişleri Bekleniyor

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öngörülmekte. Gece saatlerinde kuzeydoğu kesimler ile Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenirken, bölge genelinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayları olabilir.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Çankırı: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Konya: Parçalı bulutlu bir gün geçirecek.



Batı Karadeniz Bölgesi: Kıyılarda Yağmur, İç Kesimlerde Karla Karışık Yağmur ve Kar

Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Akşam saatlerinden itibaren kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenirken, iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayları olabilir.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.



Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Yağışlı ve Çığ Tehlikesine Karşı Uyarı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu beklenirken, Orta Karadeniz ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yağışlı geçmesi öngörülmekte. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayları olabilir. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

Tokat: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.



Doğu Anadolu Bölgesi: Karla Karışık Yağmur ve Kar Geçişleri Sürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öngörülmekte. Malatya ve Kars dışında bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenirken, yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayları olabilir. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı.

Kars: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek.

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Van: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Yağmurlu, Kuzey Çevrelerinde Karla Karışık Yağmur

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı çok bulutlu bir hava beklenirken, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Siirt'in kuzey çevrelerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi de beklenmektedir.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu.

Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu.

Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.



Dikkatli ve Güvenilir Kaynakları Takip Edin

Hava durumu raporları, günlük yaşantımızı etkileyen önemli unsurlardan biridir. Güvenilir kaynaklardan alınan güncel bilgiler, planlarınızı ve günlük aktivitelerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. Meteorolojik şartlara uygun hazırlıklar yaparak, her türlü hava koşuluna karşı dikkatli ve güvenli bir şekilde hareket etmeyi unutmayın.