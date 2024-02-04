Toprağı kazdı, Altın buldu, Fiyatını duyunca havalara uçtu! Emekli adam detektörle milyoner oldu...

Jonathan Needham adlı bu emekli vatandaş, Londra'nın 240 kilometre kuzeybatısında bulunan Staffordshire'da, metal detektörüyle yaptığı arama sırasında detektörün aniden ötmesiyle karşılaştı.

Esaslı Bir Keşif: 3.000 Yıllık Altın Eser

British Museum'un açıklamasına göre, Needham 2022 yılında keşfettiği nesnenin büyüklüğüne rağmen bu özel anı yaşadı. Başlangıçta atılmış bir çekmece sapı olduğunu düşünen eski bir ağaç cerrahı olan Needham, bu eseri müze yetkililerine teslim etti. Ardından, internette paylaştığı fotoğraf üzerinden gelen bilgiler doğrultusunda, bu eserin 3.000 yıllık bir "elbise tokası" olduğunu öğrendi.

Müze Yetkililerinden Açıklama: "Avrupa'nın En Seçkin Altın İşlerinden Biri"

Eserin uzmanlar tarafından incelenmesi sonucunda, altın aksesuarın muhtemelen Tunç Çağı'nda İrlanda'da yapılan özel altın işçiliğinden kaynaklandığı belirlendi. Bu keşif, İngiltere veya Galler'de yalnızca yedinci bulunan bir altın bağlantı elemanı olması açısından son derece nadir bir hazineyi temsil ediyor.

Müze Sergisi ve Arkeolojik Bilgi Artışı

Müze yetkilileri, bu önemli eserin muhtemelen bir müzede sergileneceğini belirttiler. İngiltere'de 2022'de bildirilen 1.378 "hazine kutusu" arasında yer alan bu keşif, toplamda 53.490 arkeolojik buluntu içinde sadece bir tanesi.

Arkeolojik Bilgiye Yapılan Katkının Altı Çiziliyor

Yetkililer, bu tür keşiflerin sayısındaki artışın, halkın Birleşik Krallık'ta arkeolojik bilgiye olan katkısının bir göstergesi olduğunu vurguladılar. 53.490 arkeolojik buluntu içindeki 3.000 yıllık altın hazine, toplumun tarih ve kültür mirasına olan ilgisini ve bu alandaki bilgi artışını gösteren önemli bir örnektir.