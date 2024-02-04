Partilerin Bolu Stadı çekişmesi

Geçtiğimiz yerel ve genel seçimlerde tüm adaylar Bolu’ya yeni stat yaptıracakları vaadini verirken 31 Mart 2024 Yerel seçimleri öncesinde de ilk kez bu vaadi AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol verdi. Demirkol’u ilk eleştiren ise Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, AKP Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol’un “stadyumu biz yapacağız” açıklamalarına sert karşılık verdi. Başkan Uç, “15 yıl Bolu’yu yönettiniz, Boluspor’a ne faydanız oldu?” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, AKP Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol’un stadyum ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, AKP Adayı Demirkol’un, “Bolu’ya stadı biz kazandıracağız. Bu konuda çok netiz” açıklamaları sonrası açtı ağzını yumdu gözünü.

“Sizin zihniyetiniz bu ülkeyi 20, Bolu’yu da 15 yıl oyaladı”

Merkez İlçe Başkanı Uç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “AKP Belediye Başkanı Adayı Muhammed Emin Demirkol Beyefendinin aklına Boluspor ve stadyum gelmiş. Kendisine sormak istiyorum; şu an adayı olduğu parti 20 yıldır ülkeyi yönetiyor, 15 yıl da Bolu’yu yönetti. Bu süre içerisinde kaç tane şehre, hangi takımlar için stadyumlar yapıldı, yaptırıldı biliyor mu? Bolu’nun adeta kanayan yarası olan stadyum için adayı olduğu parti 15 yılda ne ortaya koymuş da bugün Demirkol Beyefendi çıkmış ‘stadyum yapacağız’ diyor! Yazıklar olsun. Sizin zihniyetiniz bu ülkeyi 20 yıldır oyalıyor, Bolu’yu da 15 yıl oyaladı.

“Bolu halkının boş vaatlere karnı tok”

Ama artık hem Boluspor’a gönül verenlerin hem de Bolu halkının bu içi boş vaatlere karnı tok. Sizin ve zihniyetinizin Bolu’nun yararına olacak hiçbir projeye katkısı olmadı, olmuyor da. Öyle ki 15 yılın ardından elinizdeki iktidar gidince adeta düşman kesildiniz. Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın stadyum yapma konusundaki girişimlerine karşı o ‘görüştük’ dediğiniz Bakanlıklar aracılığıyla sadece engelleme yaptınız. Stadyum projesinin hayata geçmemesi için çabaladınız” ifadelerini kullandı.

“Artık Bolu’ya hayal satmayı bırakın”

Açıklamasının devamında Demirkol’a eleştirilerini sürdüren Başkan Uç ayrıca, “Demirkol Beyefendi diyor ki ‘Boluspor’un kendi kendine yetebilen bir şirket gibi, kendi içinde gelirleri olan bir hale gelmesi lazım.’ Yahu siz Bolu halkı ile, Boluspor’a gönül verenlerle dalga mı geçiyorsunuz? Yıllardır neredeydiniz? Neden Boluspor sandığa gideceğiniz zaman aklınıza geliyor? Stadyumun yolunu bilmezdiniz, şimdi maçları takip etmeye başlamışsınız, aferin. Şimdi diyorsunuz ki ‘Bolu’ya stadı biz kazandıracağız.’ 15 yıl Bolu’yu yönettiniz, Boluspor’a ne faydanız oldu?

“Biz onu yaparız, biz bunu yaparız”

Bugün Savaş Abak Başkan’ın verdiği mücadelenin neresinde AK Parti var? Siz neredesiniz, göremiyoruz ey Demirkol. Artık Bolu’ya hayal satmayı bırakın, gerçeklerle yüzleşin. Bugün o gerçekler Tanju Özcan’la hayata geçiyor. Bugün yıllardır yapmadığınız, yapmaktan kaçtığınız her şeyi Tanju Özcan yapıyor diye şimdi kalkmış ‘biz onu yaparız, biz bunu yaparız’ diyorsunuz. Bırakın bu işleri, Bolu adım adım ikinci yenilik ve değişim dönemine doğru ilerliyor” dedi.