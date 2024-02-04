101. Yılda anlamlı anma, mübadele mirası

Kültürel Miras ve Barışın Peşinde

Kenan Aral, dernek başkanı olarak yaptığı konuşmada, mübadelenin sadece Türk ve Yunan halkları için değil, tüm insanlık için önemli dersler içerdiğini vurguladı. 1923'te imzalanan Türk-Yunan Mübadele Sözleşmesi'nin, yaklaşık iki milyon insanı ana vatanlarından ayırmasına rağmen, iki ülke arasında barışın temelini oluşturduğunu ve kültürel mirasın, Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasına önemli katkılar sağladığını belirtti. Mübadillerin, yeni yurtlarında karşılaştıkları zorluklara rağmen, sosyal ve kültürel bağlar kurarak iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiği mesajını verdi.

Vize Sorunu ve Kültürel Mirasın Korunması

Aral, mübadillerin karşılaştığı güncel sorunlara da değindi. Özellikle vize sorununun, mübadil çocuklarının dede topraklarını ziyaret etmeleri önündeki engellerden biri olduğunu ve bu durumun Avrupa Birliği ve Yunanistan yetkililerine şikayet edildiğini belirtti.





Ayrıca, 2015 yılında restorasyonuna başlanan Drama Şadırvan Camisi'nin kültürel merkez olarak yeniden insanlığın hizmetine sunulmasının, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin bir örneği olduğunu vurguladı.