İstanbul'da 40 bin TL borç yüzünden gerilim dolu kaçırma olayı

Ankara'dan gelen 5 şahıs, 40 bin lira borç alacakları adamı evinden kaçırdı!

İstanbul'un sakin sokakları, gerilim dolu bir olaya sahne oldu. Ankara'dan yola çıkan 5 kişi, Kasımpaşa'daki bir adamı 40 bin lira borcunu tahsil etmek amacıyla kaçırdı. Ancak işler beklenmedik bir şekilde çığırından çıktı.

Kaçırılan adamı vurup araçtan attılar!

Erhan Y., Kasımpaşa semtinde yaşayan 45 yaşındaki bir vatandaştı. Ferdican S.'den aldığı 40 bin lira borcu ödemeyince olaylar başladı. Ferdican S., Ankara'dan 4 arkadaşını alarak İstanbul'a geldi. Erhan Y.'yi evinin önünde zorla araca bindirip kaçırdılar. Araç içinde yaşanan gerilimli anlarda borcu tahsil edemeyen şahıslar, Erhan Y.'yi silahla vurarak ağır yaraladılar.

Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı!

Şahıslar, yaraladıkları Erhan Y.'yi aracın kapısını açarak yola attılar ve ardından hızla uzaklaştılar. Bu dehşet dolu anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hemen harekete geçerek şüphelileri Bolu'da yakaladılar. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada sahte para, silahlar ve mermi dolu şarjörler ele geçirildi.

Tutuklanan 3 şüpheli, diğerleri serbest bırakıldı!

Ferdican S., Kadircan B. ve Fatih K., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandılar. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Ferdican S. ve Kadircan B.'nin suç kayıtları olduğu belirlendi.

Şu ilginç olayı kaçırma anları ve polis müdahalesi ile birlikte yaşananlar, gözleri yaşanan gerilime çevirdi. Adaletin sağlanması için adli süreç devam ediyor.