Bolu Kartalkaya'da kayak Merkezi’nde büyük kurtarma operasyonu: 67 vatandaş güvende

Dramatik anlar: Aileler ve çocuklar yükseklikte mahsur kaldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde saat 13.35 sıralarında meydana gelen elektrik kesintisi sonucu, telesiyej ve teleskiler işlevini yitirdi. Bu sırada telesiyejde ve teleskilerde bulunan 67 kişi, yükseklikte asılı kaldı. Durumun hemen ardından bölgeye jandarma, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen metrelerce yükseklikteki vatandaşları güvenli bir şekilde kurtarmak için seferber oldu.

Zamanla yarışan kurtarma operasyonu

Kurtarma ekipleri, iplere bağlanarak yürütülen dikkat çekici operasyonla, mahsur kalan vatandaşları 2 buçuk saat süren bir çalışmanın ardından aşağı indirdi. Kurtarılan vatandaşlar, bölgeye hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk muayeneleri yapılarak kontrol altına alındı. Bu süreçte, ekiplerin profesyonelliği ve koordinasyonu sayesinde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadı.

Sistem yeniden aktif: Elektrik arızası giderildi

Saat 16.00 sıralarında, kayak merkezinin elektrik sistemindeki arıza giderilerek, telesiyej ve teleskiler yeniden faaliyete geçirildi. Bu olay, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde alınması gereken güvenlik önlemleri ve acil durum prosedürlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Bolu Kartalkaya'da örnek kurtarma çalışması

Yaşanan bu olay, jandarma, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçilmesini sağladı. Ekiplerin zamanla yarışarak gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu, bölgedeki vatandaşların ve turistlerin takdirini topladı.