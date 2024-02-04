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Cuma namazlarında sıcak ikramlar

Sinop ilinin Mertoğlu Köyü Aşağı Mahallesi'nde bulunan cami, her hafta cuma namazını müteakip cemaate sıcak ikramlarda bulunarak dikkat çekiyor. Bu uygulama, köy sakinlerinin sosyal dayanışma ruhuyla bir araya gelmesini sağlıyor ve camiye olan ilgiyi artırıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Köyden Gönüllülerin Desteklediği İkramlar

Her cuma namazının ardından cami cemaatine çay, kahve, meşrubat ve yemek ikram ediliyor. Bu ikramların maliyetleri, her hafta farklı bir köy sakini tarafından karşılanıyor. Bu gelenek, topluluk içindeki dayanışmayı ve birlikteliği pekiştiren önemli bir unsurdur.

Cami Hocasından Mesaj: "Gençleri Camiye Kazandırmak"

Mertoğlu Köyü Aşağı Mahallesi Camisi'nin hocası Recep Kapusuz, yaklaşık on yıldır bu görevi üstlenmekte ve camideki sosyal faaliyetlerin sürekli bir hale gelmesi için çaba göstermektedir. Hoca Kapusuz, gençleri camiye çekmek ve topluluk içindeki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin önemini vurgulamaktadır.

Cemaatle Sıcak Sohbetler

Cuma namazına katılan cemaat üyeleri, ibadet sonrası camide bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buluyor. Bu sosyal etkileşim, topluluğun birbirine daha da yakınlaşmasını sağlıyor. Yaşar Gülel gibi cemaat üyeleri, camide sunulan sıcak içeceklerin ve diğer imkanların, insanları bir araya getirme ve topluluk duygusunu güçlendirme açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Kapsamlı Hizmetler: 7/24 Sıcak Su ve Daha Fazlası

Cami, cemaatine sadece ikramlarla değil, aynı zamanda 7/24 sıcak su gibi temel hizmetlerle de destek sağlıyor. Bu hizmetler, ibadet için gelen cemaat üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor.

# destek

04 Şub 2024 - 13:30 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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