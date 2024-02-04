Cuma namazlarında sıcak ikramlar

Köyden Gönüllülerin Desteklediği İkramlar
Her cuma namazının ardından cami cemaatine çay, kahve, meşrubat ve yemek ikram ediliyor. Bu ikramların maliyetleri, her hafta farklı bir köy sakini tarafından karşılanıyor. Bu gelenek, topluluk içindeki dayanışmayı ve birlikteliği pekiştiren önemli bir unsurdur.
Cami Hocasından Mesaj: "Gençleri Camiye Kazandırmak"
Mertoğlu Köyü Aşağı Mahallesi Camisi'nin hocası Recep Kapusuz, yaklaşık on yıldır bu görevi üstlenmekte ve camideki sosyal faaliyetlerin sürekli bir hale gelmesi için çaba göstermektedir. Hoca Kapusuz, gençleri camiye çekmek ve topluluk içindeki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin önemini vurgulamaktadır.
Cemaatle Sıcak Sohbetler
Cuma namazına katılan cemaat üyeleri, ibadet sonrası camide bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buluyor. Bu sosyal etkileşim, topluluğun birbirine daha da yakınlaşmasını sağlıyor. Yaşar Gülel gibi cemaat üyeleri, camide sunulan sıcak içeceklerin ve diğer imkanların, insanları bir araya getirme ve topluluk duygusunu güçlendirme açısından önemli olduğunu belirtiyor.
Kapsamlı Hizmetler: 7/24 Sıcak Su ve Daha Fazlası
Cami, cemaatine sadece ikramlarla değil, aynı zamanda 7/24 sıcak su gibi temel hizmetlerle de destek sağlıyor. Bu hizmetler, ibadet için gelen cemaat üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.