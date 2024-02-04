Mudurnu'da tatil yolculuğu az kalsın faciayla sonlanıyordu: Aile buzlu yolda hayatta kalmayı başardı

Buz tutan yollarda saniyelerle yarış
Aile, Mudurnu'nun Büyükcami Mahallesi, Hisaraltı Sokak'ta yaşadıkları kaza ile ölümle burun buruna geldi. Mustafa Doğan'ın kullandığı 34 DA 7330 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek bir taş duvara çarptı. Bu tehlikeli an, aracın uçuruma yuvarlanmasını son anda önledi.
Doğan ailesinin mudurnu macerası
Mustafa Doğan ve ailesi, İstanbul'dan Mudurnu'ya tarihi mekanları gezmek için gelmişlerdi. Doğan, "Saat kulesini ziyaret ettikten sonra navigasyonun yönlendirmesiyle bu yola girdik. Ancak yolun buzlu olması nedeniyle araç kaydı ve kontrolü kaybettik. Duvara çarpmamız, bizi uçuruma yuvarlanmaktan kurtardı" şeklinde konuştu.
Kazadan yara almadan kurtuldukları için şanslılar
Kaza sonucunda, Doğan ailesinin tüm üyeleri şans eseri yara almadan kurtuldu. Mudurnu'ya tarih ve doğa turizmi için gelen ailenin yaşadığı bu korkutucu deneyim, kış aylarında yolculuk yapacak sürücülere buzlu ve kaygan yollarda ekstra dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.
Yetkililerden uyarılar ve inceleme başlatıldı
Kaza sonrası bölgede incelemelerde bulunan yetkililer, buzlu yollarda sürüş güvenliğine ilişkin önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.