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Mudurnu'da tatil yolculuğu az kalsın faciayla sonlanıyordu: Aile buzlu yolda hayatta kalmayı başardı

İstanbul'dan Bolu'nun tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Mudurnu ilçesine tatile gelen dört kişilik Doğan ailesi, beklenmedik bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Tatilleri sırasında yaşadıkları korkutucu anlar, buzlu yollarda sürüş güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Mudurnu'da tatil yolculuğu az kalsın faciayla sonlanıyordu: Aile buzlu yolda hayatta kalmayı başardı mask
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Buz tutan yollarda saniyelerle yarış

Aile, Mudurnu'nun Büyükcami Mahallesi, Hisaraltı Sokak'ta yaşadıkları kaza ile ölümle burun buruna geldi. Mustafa Doğan'ın kullandığı 34 DA 7330 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek bir taş duvara çarptı. Bu tehlikeli an, aracın uçuruma yuvarlanmasını son anda önledi.

Doğan ailesinin mudurnu macerası

Mustafa Doğan ve ailesi, İstanbul'dan Mudurnu'ya tarihi mekanları gezmek için gelmişlerdi. Doğan, "Saat kulesini ziyaret ettikten sonra navigasyonun yönlendirmesiyle bu yola girdik. Ancak yolun buzlu olması nedeniyle araç kaydı ve kontrolü kaybettik. Duvara çarpmamız, bizi uçuruma yuvarlanmaktan kurtardı" şeklinde konuştu.

Kazadan yara almadan kurtuldukları için şanslılar

Kaza sonucunda, Doğan ailesinin tüm üyeleri şans eseri yara almadan kurtuldu. Mudurnu'ya tarih ve doğa turizmi için gelen ailenin yaşadığı bu korkutucu deneyim, kış aylarında yolculuk yapacak sürücülere buzlu ve kaygan yollarda ekstra dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Yetkililerden uyarılar ve inceleme başlatıldı

Kaza sonrası bölgede incelemelerde bulunan yetkililer, buzlu yollarda sürüş güvenliğine ilişkin önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

# istanbul, yolculuk, otomobil

04 Şub 2024 - 13:30 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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