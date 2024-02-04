Steve Jobs'un Pixar'ı Yeniden Yaratma Hikayesi

Pixar'ın Temelleri ve Değişim Yılı: 1986

Pixar, 1979'da Lucasfilm'in bir parçası olarak kurulmuş, ancak Steve Jobs'ın 1986'da şirketi satın almasıyla büyük bir dönüşüm geçirdi. Jobs, Graphic Group'u devralarak şirketin adını Pixar Animation Studios olarak değiştirdi ve vizyonunu tamamen animasyon filmleri geliştirmek olarak belirledi.

Luxo Jr. ve Pixar'ın Dönüşümü

Pixar, başlangıçta bilgisayar üretmeye yönelik bir şirket olarak kurulmuştu, ancak işler beklenildiği gibi gitmeyince kısa animasyonlar yapmaya başladı. Luxo Jr. adlı kısa animasyon, şirketin logosu haline geldi ve Pixar'ın asıl işi olan animasyon dünyasına adım atmasını sağladı.

Lawrence Levy'nin Katılımı ve Finansal Dönüşüm

1985-1994 yılları arasında Steve Jobs, şirketin zararını karşılamak için kişisel kaynaklarından ödeme yapmak zorunda kaldı. Finans müdürü Lawrence Levy'nin katılımıyla birlikte, Pixar'ın kâr elde etmesi için uzun metrajlı animasyon dışındaki projeler iptal edildi ve şirket tam anlamıyla bir animasyon şirketine dönüştü.

Disney İle İlişki ve Toy Story'nin Başarısı

Pixar, Disney'in rakibi olmasına rağmen, Steve Jobs'ın liderliğindeki şirket Disney ile başarılı bir işbirliği gerçekleştirdi. Toy Story projesi için yapılan anlaşma değiştirilerek Pixar'a daha fazla gelir sağlandı. Ancak, bu başarıyla birlikte Pixar'ın devam edebilmesi için devasa bir gişe yapması gerekiyordu.

Pixar'ın Disney'e Satışı ve Animasyon Dünyasında Yeni Bir Dönem

Steve Jobs, zamanının çoğunu Apple'a ayırma zorunluluğu ve sağlık sorunları nedeniyle Pixar'ı büyütmek için yeterli zamanı bulamayacağını düşündü. Bu nedenle, 2006'da Pixar'ı Disney'e satma kararı aldı. Ancak, bu satışın bir şartı vardı: Pixar'daki kültürün ve işleyişin değiştirilmemesi.

Disney'in CEO'su Bob Iger, bu şartı kabul ederek Pixar'ın başarılarını ve iş yapış şeklini Disney Animasyon Stüdyoları'na aktardı. Bu işbirliği, Frozen gibi gişe rekorları kıran yapıtların ortaya çıkmasına ve Pixar'ın dünya çapında büyük bir animasyon stüdyosu haline gelmesine yol açtı.

Steve Jobs'ın liderliğindeki bu sihirli dokunuş, Pixar'ı yazılım şirketinden ötesine taşıdı ve onu animasyon dünyasının en büyük isimlerinden biri haline getirdi.