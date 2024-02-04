- Gündem

Aniden alev alan araç Borazanlar Mahallesi'ni tedirgin etti

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin alev almasıyla başlayan yangın, çevre sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Efes Sokak'ta meydana gelen olay, yerel halkı ve araç sahiplerini tedirgin etti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Aniden alev alan araç Borazanlar Mahallesi'ni tedirgin etti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ani alevlenme paniği yarattı

Edinilen bilgiye göre, Sebile Ç.'ye ait olan ve 14 FB 306 plakalı Fiat Tempra marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Park halindeki aracın alev almasıyla birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içindeki otomobile müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinden hızlı müdahale

Bolu Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, alınan ihbar üzerine olay yerine hızla sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin tecrübeli müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, soğutma çalışmaları yapıldı.

Maddi hasarın boyutları belirleniyor

Yangın sonucunda otomobilde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldı. Borazanlar Mahallesi sakinleri, yaşanan olayın şokunu üzerlerinden atmakta güçlük çekiyor.

Bolu'da güvenlik tedbirleri artırıldı

Olayın ardından Borazanlar Mahallesi'nde güvenlik tedbirleri artırıldı. Bolu Belediyesi ve yerel güvenlik güçleri, benzer olayların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Araç sahiplerine ise park halindeyken araçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuluyor.

Soruşturma devam ediyor

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, yangının teknik bir arıza mı yoksa dış bir müdahale mi sonucu çıktığı araştırılıyor.

# otomobil, bolu belediyesi

04 Şub 2024 - 13:32 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL