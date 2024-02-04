Aniden alev alan araç Borazanlar Mahallesi'ni tedirgin etti

Ani alevlenme paniği yarattı

Edinilen bilgiye göre, Sebile Ç.'ye ait olan ve 14 FB 306 plakalı Fiat Tempra marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Park halindeki aracın alev almasıyla birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içindeki otomobile müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinden hızlı müdahale

Bolu Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, alınan ihbar üzerine olay yerine hızla sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin tecrübeli müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, soğutma çalışmaları yapıldı.

Maddi hasarın boyutları belirleniyor

Yangın sonucunda otomobilde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldı. Borazanlar Mahallesi sakinleri, yaşanan olayın şokunu üzerlerinden atmakta güçlük çekiyor.

Bolu'da güvenlik tedbirleri artırıldı

Olayın ardından Borazanlar Mahallesi'nde güvenlik tedbirleri artırıldı. Bolu Belediyesi ve yerel güvenlik güçleri, benzer olayların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Araç sahiplerine ise park halindeyken araçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuluyor.

Soruşturma devam ediyor

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, yangının teknik bir arıza mı yoksa dış bir müdahale mi sonucu çıktığı araştırılıyor.