Bolu'da trafik kazası alarmı: Minibüs ve otomobil çarpıştı, sürücülerin korku dolu anları

Bolu'nun Güney Çevre Yolu girişinde, akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Mudurnu yolu istikametinde ilerlerken Mustafa Ç. idaresindeki minibüs ile Abdullah Ç. yönetimindeki Fiat marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, bölge sakinlerini ve yoldan geçen vatandaşları derinden etkiledi.

Direğe çarpan otomobil ve devrilen minibüs: Kaza anı dehşeti

Edinilen bilgilere göre, çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobil bir direğe çarptı, minibüs ise devrildi. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü Abdullah Ç., aracın içinde sıkışarak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanca müdahale: Sıkışan sürücü kurtarıldı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Abdullah Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hızla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kazanın oluşturduğu riskleri minimize etti ve kazayla ilgili incelemelerde bulundu.

Bolu'da trafik kazası sonrası soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kaza anına dair görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor. Kazanın nedenleri ve sorumluluklarının tespiti için yapılan çalışmalar, kazaların önlenmesine yönelik önemli bilgiler sağlayacak.

Bolu'da güvenli sürüş uyarısı

Bu kaza, Bolu'da ve tüm yollarda sürücülere güvenli sürüş tekniklerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde ve yoğun trafikte ekstra dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.