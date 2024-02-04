Google'dan önemli karar! Önbellek özelliği kaldırıldı

Bu değişiklik, Google'ın güvenlik odaklı kararlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Cache özelliği, kullanıcılara internet sitelerini Google'ın gördüğü gibi görme imkanı tanıyarak, sayfalara daha hızlı erişim sağlamak için kullanılıyordu.

Cache Özelliğinin Temel İşlevi

Cache özelliği, internet sitelerini ziyaret eden kullanıcılara, Google'ın önbelleğine alınmış bir versiyon üzerinden sayfalara erişim imkanı sunuyordu. Bu, sayfaların daha hızlı yüklenmesini sağlayarak kullanıcı deneyimini artırıyordu. Aynı zamanda, SEO uzmanları için önemli bir araç olan cache özelliği, internet sitelerinin güvenilirliğini kontrol etmek, SEO kontrollerini yapmak ve sayfa güncellemelerini izlemek gibi işlemlerde de kullanılıyordu.

Cache Özelliğinin Kaldırılmasının Ardındaki Nedenler

Google tarafından yapılan açıklamada, cache özelliğinin kaldırılmasının arkasındaki temel nedenler arasında güvenlik problemleri ve günümüz teknolojisinin sunduğu imkanlar sayesinde bu özelliğe duyulan ihtiyaç olmaması gösteriliyor. Google, sürekli olarak güvenlik önlemlerini güncellediği ve teknolojiye ayak uydurduğu için, bu özelliğin artık gereksiz hale geldiğini belirtiyor.

SEO Uzmanlarından Gelen Tepkiler

Özellikle SEO üzerinde çalışanlar, Google'ın cache özelliğini kaldırma kararına tepki gösteriyor. Bu hamlenin, internet sitelerinin güvenilirliği ve performansını değerlendirmek için kullandıkları önemli bir aracın ortadan kaldırılması anlamına geldiğini düşünen uzmanlar, alternatif çözümler arayışına girebilirler.

Danny Sullivan'ın İnternet Archive Önerisi

Google'dan Danny Sullivan, cache özelliğinin kaldırılmasının ardından, Internet Archive'deki aramalara bu özelliğin aktarılabileceğini belirtti. Ancak, bu durumun büyük bir trafiği Internet Archive'a çekebileceğini ve kesin bir çözüm olmadığını ifade etti. Sullivan, aynı zamanda Search Console kullananların URL inceleme aracıyla kendi sayfalarındaki bilgileri görebileceğini hatırlatarak, kullanıcılara alternatif çözümler sunmaya çalışıyor.

Sonuç Olarak

Google'ın cache özelliğini kaldırma kararı, güvenlik ve teknolojik gelişmelerle ilgili bir strateji değişikliği olarak değerlendiriliyor. Bu değişiklik, SEO uzmanlarını etkileyebilir ve alternatif çözümler arayışına yönlendirebilir. Danny Sullivan'ın önerisi, Internet Archive gibi platformların kullanımının artabileceği bir döneme işaret ediyor, ancak bu çözümün tam anlamıyla tatmin edici olup olmadığı zaman içinde netleşecektir.