Yöresel yemek kitabı geliyor!

Sinop'un İlk Yemek Kitabı: Farklılıkla Öne Çıkıyor!

Bu özel kitap, Sinop'un ilk yemek kitabı olma özelliği taşıyor ve farklı bir özellikle dikkat çekiyor. Kitap içerisine yerleştirilen kare kodlar sayesinde yemek tariflerinin anlatıldığı videolara kolayca erişebilir ve izleyebilirsiniz.

Dernek Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, yaklaşık 24 farklı tarifin yer aldığı bu özel kitabın hazırlık sürecinde Esra Çakır'ın da destekleriyle gerçekleştirilen çekimleri yakından takip etti.

Gastronomi Turizminde Sinop'un Yeri

Dernek Başkanı Üçüncüoğlu, gastronomi turizminin son yıllarda büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. İnsanlar, farklı şehirleri ve ülkeleri ziyaret ederek yöresel lezzetleri deneyimlemek istiyorlar. Bu nedenle, dernek olarak Sinop'un gastronomi turizminde hak ettiği yeri alması amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini vurguluyor.

Sinop'un Zengin Mutfak Kültürü

Hazırlanan "Sinop Lezzetleri" kitabı, geçmişin eşsiz damak tadını geleceğe taşıma hedefiyle ilimize ait mutfak kültürünü sınırların ötesine taşıyacak ve Sinop'a büyük bir değer katacak. Ayrıca, bu kitap unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir kaynak olacak.

Mart Ayında Sizlerle!

Son olarak, tarif çekimlerinin tamamlandığını belirten Üçüncüoğlu, kitabın tasarım aşamasında olduğunu ve tarif videolarının montajlandıktan sonra "Sinop Yöresel Lezzetler" kitabının mart ayı içerisinde Sinop gastronomi turizmine kazandırılmasını hedeflediklerini söylüyor.