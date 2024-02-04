Yöresel yemek kitabı geliyor!

Sinop'un İlk Yemek Kitabı: Farklılıkla Öne Çıkıyor!
Bu özel kitap, Sinop'un ilk yemek kitabı olma özelliği taşıyor ve farklı bir özellikle dikkat çekiyor. Kitap içerisine yerleştirilen kare kodlar sayesinde yemek tariflerinin anlatıldığı videolara kolayca erişebilir ve izleyebilirsiniz.
Dernek Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, yaklaşık 24 farklı tarifin yer aldığı bu özel kitabın hazırlık sürecinde Esra Çakır'ın da destekleriyle gerçekleştirilen çekimleri yakından takip etti.
Gastronomi Turizminde Sinop'un Yeri
Dernek Başkanı Üçüncüoğlu, gastronomi turizminin son yıllarda büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. İnsanlar, farklı şehirleri ve ülkeleri ziyaret ederek yöresel lezzetleri deneyimlemek istiyorlar. Bu nedenle, dernek olarak Sinop'un gastronomi turizminde hak ettiği yeri alması amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini vurguluyor.
Sinop'un Zengin Mutfak Kültürü
Hazırlanan "Sinop Lezzetleri" kitabı, geçmişin eşsiz damak tadını geleceğe taşıma hedefiyle ilimize ait mutfak kültürünü sınırların ötesine taşıyacak ve Sinop'a büyük bir değer katacak. Ayrıca, bu kitap unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir kaynak olacak.
Mart Ayında Sizlerle!
Son olarak, tarif çekimlerinin tamamlandığını belirten Üçüncüoğlu, kitabın tasarım aşamasında olduğunu ve tarif videolarının montajlandıktan sonra "Sinop Yöresel Lezzetler" kitabının mart ayı içerisinde Sinop gastronomi turizmine kazandırılmasını hedeflediklerini söylüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.