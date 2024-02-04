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Yöresel yemek kitabı geliyor!

Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür, Turizm Derneği, Sinop'un eşsiz lezzetlerini bir araya getiren yeni bir projeyle karşınızda! Dernek Başkanı Yakup Üçüncüoğlu liderliğinde yaklaşık 8 ay süren titiz çalışmalar sonucunda, Sinop'a ait geleneksel yemeklerin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İhlas Haber Ajansı
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Sinop'un İlk Yemek Kitabı: Farklılıkla Öne Çıkıyor!

Bu özel kitap, Sinop'un ilk yemek kitabı olma özelliği taşıyor ve farklı bir özellikle dikkat çekiyor. Kitap içerisine yerleştirilen kare kodlar sayesinde yemek tariflerinin anlatıldığı videolara kolayca erişebilir ve izleyebilirsiniz.

Dernek Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, yaklaşık 24 farklı tarifin yer aldığı bu özel kitabın hazırlık sürecinde Esra Çakır'ın da destekleriyle gerçekleştirilen çekimleri yakından takip etti.

Gastronomi Turizminde Sinop'un Yeri

Dernek Başkanı Üçüncüoğlu, gastronomi turizminin son yıllarda büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. İnsanlar, farklı şehirleri ve ülkeleri ziyaret ederek yöresel lezzetleri deneyimlemek istiyorlar. Bu nedenle, dernek olarak Sinop'un gastronomi turizminde hak ettiği yeri alması amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini vurguluyor.

Sinop'un Zengin Mutfak Kültürü

Hazırlanan "Sinop Lezzetleri" kitabı, geçmişin eşsiz damak tadını geleceğe taşıma hedefiyle ilimize ait mutfak kültürünü sınırların ötesine taşıyacak ve Sinop'a büyük bir değer katacak. Ayrıca, bu kitap unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir kaynak olacak.

Mart Ayında Sizlerle!

Son olarak, tarif çekimlerinin tamamlandığını belirten Üçüncüoğlu, kitabın tasarım aşamasında olduğunu ve tarif videolarının montajlandıktan sonra "Sinop Yöresel Lezzetler" kitabının mart ayı içerisinde Sinop gastronomi turizmine kazandırılmasını hedeflediklerini söylüyor.

# zengin

04 Şub 2024 - 13:36 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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