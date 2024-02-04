2024 vizyonuyla Koru, insan kaynağını geliştirmek için yeni bir adım attı

Koru akademi dijital eğitim platformu ile nitelikli insan kaynağı

Koru Sağlık ve Turizm Grubu, marka konumlandırmasını güçlendirmek ve insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmak için Koru Akademi Dijital Eğitim Platformu'nu hayata geçiriyor. Bu platform, binlerce dijital eğitim içeriği ile çalışanların yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor ve 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Hasan Biri: "Her risk bir fırsatı barındırır"

Koru Akademi Dijital Eğitim Platformu, Koru Sağlık ve Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri ve Enocta CEO'su Ahmet Hançer tarafından düzenlenen bir törenle tanıtıldı. Prof. Dr. Hasan Biri, 2024 vizyonlarının bir daralma ve artan risklerle dolu bir döneme işaret ettiğini belirterek, her riskin bir fırsat içerdiğine inandığını vurguladı. Ayrıca, doğru stratejik planlamaların yapılması gerektiğini ifade etti.

"İnsan kaynağını daha nitelikli hale getirmek temel amacımız"

Koru Sağlık ve Turizm Grubu olarak sahip oldukları insan kaynağını daha nitelikli hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Hasan Biri, Koru Akademi Dijital Eğitim Platformu'nun tüm işletmelerindeki çalışanlara yönelik bir sertifikasyon süreci sunacağını açıkladı. Biri ayrıca, kariyer planlamasında zorunlu eğitimlerin standardize edileceğini ve çalışanların pozisyonlarına uygun eğitimleri tamamlayarak kariyerlerini geliştirebileceklerini söyledi.