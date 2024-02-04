Apple Vision Pro, Yüksek Fiyatının Ardındaki Teknolojik Değerlerle Tanıtıldı

Cook, Vision Pro'nun yarının teknolojisini bugüne getirdiğini belirterek, cihazın sunduğu benzersiz teknolojik özelliklere vurgu yaptı.

Tim Cook, Vision Pro'nun fiyatlandırmasıyla ilgili sorulara, cihazın mevcut teknolojileri bir araya getirerek "yarının teknolojisini bugüne getirdiğini" ifade etti. Cook, Apple'ın bu ürün için şu anda 5000'den fazla patente sahip olduğunu vurgulayarak, cihazın yüksek fiyatının teknolojik çeşitliliğini ve kalitesini yansıttığını savundu.

Uzamsal Bilgisayarın Yaratıcısı: Vision Pro'nun Çeşitli Kullanım Alanları

Cook, Vision Pro'nun VR/AR başlıklarından ziyade "uzamsal bilgisayar" olarak adlandırıldığına dikkat çekti. Bu noktada, cihazın çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olduğunu belirterek, Vision Pro'nun mobil bilgisayarlarla ve kişisel bilgisayarlarla benzer bir devrim yaratacağını söyledi.

Apple CEO'su, Vision Pro'nun 1 milyondan fazla uygulamaya sahip olduğunu vurgulayarak, cihazın kullanım çeşitliliğine dikkat çekti. FaceTime'dan eğitime, cerrahi eğitime kadar farklı alanlarda kullanılacak olan Vision Pro'nun, uzamsal bilgisayar olarak çok büyük bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Bağları Güçlendiren Bir Teknoloji: Vision Pro İnsanlar Arasındaki Bağı Koruyacak

Cook, Vision Pro'nun insanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bir teknoloji olduğunu ifade etti. Cihazın, gerçekliği artırırken aynı zamanda insanlar arasındaki bağları güçlendirebileceğini belirten Cook, özellikle cihazın kullanım sırasında gözlerin gözükmesini sağlayan özelliğin bu konuda önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

Apple CEO'su, Vision Pro'nun insanları birbirine daha yakınlaştırarak, teknolojinin insanlar arasındaki bağları güçlendirebileceği konusundaki inancını vurgulayarak, cihazın dış dünya ile bağın kopmasını önlemeye yardımcı olacağını söyledi.

Apple Vision Pro, Fiyatını Teknolojik İnovasyon ve Çeşitlilikle Haklı Çıkarıyor

Apple Vision Pro'nun yüksek fiyatı, Tim Cook'un belirttiği gibi, cihazın sunduğu teknolojik yenilik ve çeşitlilikle açıklanabilir. Uzamsal bilgisayar olarak adlandırılan cihazın, farklı sektörlerde kullanılabilecek geniş bir uygulama yelpazesi sunması ve bağları güçlendirme potansiyeli, fiyatın meşruiyetini destekliyor. Apple, Vision Pro ile teknolojik sınırları zorlayan bir ürünü kullanıcılarına sunarak, geleceğin teknolojisini bugüne taşıma iddiasını ortaya koyuyor.