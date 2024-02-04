Kozalaklardan katma değeri yüksek ürünler üretiliyor

Atık Kozalaklar Değerlendirilecek

Proje başlığı "Doğal Derin Ötektik Çözücü ile İğne Yapraklı Ağaç Kozalaklarından Lignin Eldesi ve Biyoaktivitelerinin Belirlenmesi" olan bu çalışma, Türkiye'nin doğal ağaç türleri olan Doğu Karadeniz Göknarı, Toros Sediri, Doğu Ladini ve Fıstık Çamı kozalaklarından ilk kez mikrodalga yöntemiyle lignin üretmeyi hedefliyor. Proje kapsamında elde edilen ligninlerin antioksidan ve antibakteriyel özellikleri de incelenecek. Böylece atık malzemeler, sürdürülebilir ve yenilenebilir özelliklere sahip yeni nesil akıllı malzemeler için önemli bir kaynak haline gelecek.

Yerli ve Milli Ürün Üretimi

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yüksek katma değeri olan, yerli ve milli ürünlerin stratejik bir önem taşıdığı günümüzde bu projenin büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Yerli kaynakların daha verimli kullanılması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın Türkiye'nin kalkınma dinamiklerine katkı sağlayacağını belirtti.