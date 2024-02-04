- Ekonomi

Kozalaklardan katma değeri yüksek ürünler üretiliyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ), TÜBİTAK tarafından desteklenen yenilikçi bir projeyle iğne yapraklı ağaç kozalaklarını kullanarak katma değeri yüksek ürünler elde etmeyi amaçlıyor. BARÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü'nün danışmanlığında yürütülen proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı tarafından desteklenmeye değer bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Kozalaklardan katma değeri yüksek ürünler üretiliyor mask
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Atık Kozalaklar Değerlendirilecek

Proje başlığı "Doğal Derin Ötektik Çözücü ile İğne Yapraklı Ağaç Kozalaklarından Lignin Eldesi ve Biyoaktivitelerinin Belirlenmesi" olan bu çalışma, Türkiye'nin doğal ağaç türleri olan Doğu Karadeniz Göknarı, Toros Sediri, Doğu Ladini ve Fıstık Çamı kozalaklarından ilk kez mikrodalga yöntemiyle lignin üretmeyi hedefliyor. Proje kapsamında elde edilen ligninlerin antioksidan ve antibakteriyel özellikleri de incelenecek. Böylece atık malzemeler, sürdürülebilir ve yenilenebilir özelliklere sahip yeni nesil akıllı malzemeler için önemli bir kaynak haline gelecek.

Yerli ve Milli Ürün Üretimi

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yüksek katma değeri olan, yerli ve milli ürünlerin stratejik bir önem taşıdığı günümüzde bu projenin büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Yerli kaynakların daha verimli kullanılması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın Türkiye'nin kalkınma dinamiklerine katkı sağlayacağını belirtti.

04 Şub 2024 - 13:40 Bartin- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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