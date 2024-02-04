Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Görevinden Ayrıldı: Yeni Başkan Açıklandı

Haziran 2023'ten bu yana görevde bulunan Erkan, Türkiye'nin ekonomik başarılarına katkı sağladığı süreci değerlendirdi. Ancak, son dönemde kişisel itibarına yönelik bir suikast kampanyasıyla karşılaştığını belirterek, ailesini ve özellikle genç yaşta olan çocuğunu koruma amacıyla görevinden affını talep etti.

Başarılar ve Zorluklar: Erkan’ın Dokuz Ayı

Hafize Gaye Erkan, görev süresince ekonomik programlarının meyvelerini vermeye başladıklarını, rezervlerdeki artışın ve ekonomik göstergelerin başarının somut kanıtı olduğunu vurguladı. Ancak, henüz çocuğu bir buçuk yaşına bile gelmemişken kişisel yaşamının zorluklarına ve son dönemdeki itibar suikastlarına dikkat çekti. Erkan, kamuoyuna duyduğu sorumlulukla, ailesini koruma arzusuyla, ve ülkesine duyduğu hizmet sevgisiyle görevinden ayrıldığını ifade etti.

Fatih Karahan: Yeni Başkanın Profili

Hafize Gaye Erkan’ın görevinden ayrılmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan isim, Fatih Karahan oldu. Boğaziçi ve Pennsylvania üniversitelerinde eğitim alan Karahan, yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra New York Merkez Bankasında çalışmaya başlamış, ardından çeşitli üniversitelerde eğitim görevlisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Amazon'da ekonomist olarak deneyim kazanmış ve baş ekonomist olarak çalışmıştır.

Erkan’ın Teşekkürleri ve Vurguları

Erkan, görev süresince birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'na teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını belirten Erkan, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'na minnettarlığını ifade etti. 22 yıllık özel sektör ve bankacılık deneyiminin ardından ülkesine hizmet etme imkanını sağlayan Cumhurbaşkanı'na duyduğu şükranı dile getirdi.

Hafize Gaye Erkan'ın görevinden ayrılması ve yerine atanacak olan Fatih Karahan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na gelmesi, Türkiye'nin ekonomik yönetiminde önemli bir dönemeç olarak kaydedilecek gibi duruyor.