17 Bin bandrolsüz makaron ele geçirildi!

Zonguldak Polisi Harekete Geçti
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Ereğli ilçesindeki kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyon düzenledi. Operasyon, Tütün ve Tütün Mamulleri satışı yapan işyerlerine bandrolsüz makaron temin eden bir şahsın izlenmesiyle başladı.
17 Bin Bandrolsüz Makaron ve 11 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Operasyonun ardından şüpheli şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada, çarpıcı bulgulara ulaşıldı. İşte ele geçirilen önemli materyaller:
1 adet otomatik sigara sarma makinesi
17 bin adet bandrolsüz boş makaron
4 bin adet doldurulmuş makaron
11 kilogram kıyılmış tütün
Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor
Bu kaçakçılık operasyonu sonucunda şüpheli C.T. hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ederek, halkın sağlığını tehlikeye atan illegal faaliyetlere geçit vermiyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.