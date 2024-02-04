04 Şub 2024 - 13:47 - Asayiş

17 Bin bandrolsüz makaron ele geçirildi!

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde gerçekleşen büyük bir operasyon sonucunda, kaçakçılıkla mücadele ekipleri tarafından 17 bin adet bandrolsüz makaron ve 11 kilogram tütün ele geçirildi.