- Asayiş

17 Bin bandrolsüz makaron ele geçirildi!

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde gerçekleşen büyük bir operasyon sonucunda, kaçakçılıkla mücadele ekipleri tarafından 17 bin adet bandrolsüz makaron ve 11 kilogram tütün ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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17 Bin bandrolsüz makaron ele geçirildi! mask
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Zonguldak Polisi Harekete Geçti

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Ereğli ilçesindeki kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyon düzenledi. Operasyon, Tütün ve Tütün Mamulleri satışı yapan işyerlerine bandrolsüz makaron temin eden bir şahsın izlenmesiyle başladı.

17 Bin Bandrolsüz Makaron ve 11 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Operasyonun ardından şüpheli şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada, çarpıcı bulgulara ulaşıldı. İşte ele geçirilen önemli materyaller:

1 adet otomatik sigara sarma makinesi

17 bin adet bandrolsüz boş makaron

4 bin adet doldurulmuş makaron

11 kilogram kıyılmış tütün

Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor

Bu kaçakçılık operasyonu sonucunda şüpheli C.T. hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ederek, halkın sağlığını tehlikeye atan illegal faaliyetlere geçit vermiyor.
# zonguldak

04 Şub 2024 - 13:47 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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