Reeder, Türkiye'nin Elektrikli Otomobil Sektörüne Adım Atıyor

Bu önemli adım, Türkiye'de teknoloji ve otomotiv sektörlerinin kesişiminde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.



Yüksek Yerlilik Oranı ve Üretim Tarihi Belli Oldu

Reeder'ın elektrikli otomobili, şirketin Ar-Ge departmanındaki yoğun çalışmaların bir ürünü olarak ortaya çıkacak. Açıklamaya göre, bu elektrikli aracın %80'inin yerli üretim olması planlanıyor. İlk test aracının üretim tarihi ise 30 Ağustos 2024 olarak belirlendi.



Reeder'ın Elektrikli Araç Projeleri ve Üretim Tesisleri

Şirketin elektrikli otomobil projesi, Samsun'daki üretim tesislerinde hayata geçirilecek. Reeder, üretim planlamalarını bu tesislerde yaptıklarını belirtti. Bu durum, Türkiye'nin kendi markası altında üretilecek elektrikli araç konseptini güçlü bir şekilde vurguluyor.



Hedefler ve Önemli Tarih: 30 Ağustos 2024

Reeder'ın hedefleri arasında, elektrikli araç projelerinde elde edilen başarıyı ülkemizin ekonomisine kazandırmak bulunuyor. Şirket, bu doğrultuda gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguluyor. İlk test aracının 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bandından çıkması, Reeder'ın bu hedeflere ne kadar yaklaştığını gösteriyor.



Bilgilendirme ve İlerleyen Süreçteki Planlar

Reeder, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince, elektrikli araç üretimine ilişkin gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Şirketin sosyal sorumluluk ve inovasyon odaklı bu adımı, Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki dönüşüm sürecine katkıda bulunacak gibi görünüyor.



Reeder'ın Elektrikli Otomobili Heyecanla Bekleniyor

Reeder'ın elektrikli otomobili, şirketin teknoloji alanındaki deneyimi ve yerli üretim odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bandından çıkacak olan ilk test aracıyla birlikte, Türkiye'nin otomotiv sektöründe daha fazla yer edinme potansiyeli ortaya çıkıyor.