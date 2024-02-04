5 – 11 Şubat 2024 haftasında astrolog Vedat Delek, Nur Viral ile gerçekleştirdiği canlı yayında, sağlık sorunları, ani ve beklenmedik olaylar, maddi konular ve aşk üzerine önemli yorumlarda bulunuyor.

Astrolojik yorumları, bireysel ve toplumsal düzeyde nasıl bir etki yaratacak? Vedat Delek'in gözünden bu haftanın astrolojik haritasını keşfedin ve bu kozmik enerjilerin hayatınıza nasıl yansıyabileceğini öğrenin.

5 – 11 Şubat 2024 KOÇ BURCU

Sevgili koçlar bu hafta sizin için en önemli konu Sosyal çevre arkadaşlık ilişkileriyle ilgili konularda sakinliği korumanız gerekiyor.

5 Şubat günü maddi konularla ilgili herhangi bir iletişim kurmak herhangi bir adım atmak sizin için uygun değil.

O yüzden beklemek gerekiyor ve bununla beraber artık iletişim geleceğini Merkür’ün kova boyutuna geçmesi ile beraber esasında kova burçlarına yarayan, kendilerini ifade etmekte son derece faydalı olacak.

Sosyalleşmek arkadaşlarıyla ilgili konularda biraz daha aktif haberlerin olabileceği ama bu haberler listesinde sinirlerin de inanılmaz derecede gergin olup kavga etme olasılığı son derece yüksek.

Aynı zamanda kova burundaki bu yeni aile beraberde, sosyal çevreye, arkadaşlık ilişkilerinde kopmalar, yeni arkadaşlarının hayatına girmesi yeni tanışacakları ve arkadaşlık ilişkisi gerektirecekleri kişilere dikkat etmeleri gerekiyor.

İleriki zamanlarda ciddi sorunlar yaşaya verirler. 6 Şubat yine burada bir takım belirsizlikler, özellikle iletişimle ilgili konularda kişilerin kendilerini anlamaması kendilerini ifade etmesi belki de a derken şeye yönelmeleri söz konusu olabilir.

O yüzden sözleşme proje görüşmeleriyle ilgili konuda da 6 Şubat’ı çok kendilerini önermiyorum. 7 Şubat ile beraber esasında haftanın en güzel taraflarından biri ki bu yeni ayda da 6 tane buraya inanılmaz parasal destek gelecek.

7 - 9 Şubat tarihleri arasında iş hayatlarına konsantre olsunlar, iş hayatlarındaki sorumluluklarını alsınlar, iş hayatlarıyla ilgili görüşmelerini yapsınlar.

Maddi kazançlar şans faktörünün son derece yüksek olduğu 7 ve 9 Şubat haftasıyla da karşı karşıyayız. 8 ve 10 Şubat çok fazla hareketli olacaklar çünkü o yeni ayın enerjisini tatlısıyla hissedecekler.

Ben onların yerinde olsam çok sosyalleşmek yerine biraz daha. Kendilerine dönüp arkadaş eleştirilerini biraz daha görüşmelerini daha sonraya eğer yönlendirirlerse inanılmaz derecede olur.

11 Şubat’ta biraz daha sakinliğe ihtiyaçları olacak. Özellikle aile büyükleriyle zaman geçirmek ve onların dertlerine derman olmak koşmuşları için inanılmaz derecede iyi gelecek.

O yüzden pazar gününü aile ziyaretleri dede baba biraz daha yaş almış bir şeylerle eğer bunları yaparlarsa verimli bir pazar gününe şahitlik etmiş olacaklar.

Esasında yararlı bir yeni ayla karşı karşıyalar ama yeni ayın enerjisi çok olduğu için sosyal çevre ve arkadaş ilişkilerine dikkat etmeniz gerekiyor.

5 – 11 Şubat 2024 BOĞA BURCU

Yeni aydan etkilenen burç grubu içinde ve özellikle iş hayatlarıyla ilgili kariyer hayatları ile ilgili ilkleri sıkı tutmaları gerekiyor.

Bu haftanın en önemli konusu onları en iş hayatlarındaki dengeyi sağlamak ve Şubat günü finansal konularla ilgili özellikle eşlerini uyarması gerekiyor.

Eşinizin herhangi bir bu konuda hata yapma, dolandırılma yanlış bir yere harcama yapma gibi olasılıklarıyla beraber eğer ortak bir iş yapıyorsanız da ortak işlerle ilgili son derece temkinli olmanız gereken bir gündesiniz.

Bacak ağrılarınız adalet etmeniz gerekiyor. Bununla beraber esasında Merkür’ün kova boyutuna geçmesiyle beraber boğa burçları için yüksek tepelerde sen rüzgarların estiği bir hafta diyebiliyoruz.

O yüzden iş hayatı son derece önemli. Bununla beraber 10 Şubat, 9 Şubat 8 Şubat tamamıyla.

Sinirlerine özellikle iş hayatı içinde ve aile hayatı içinde hâkim olmanız gerekiyor. En çok evet, en çok bu hafta bu konuda sınanacaksınız.

6 Şubat özellikle ilaç kullanımına son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Yani almamanız veya doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı size bir fayda etmeyi ektir ve bununla beraber maddi konularla da ilgili birtakım belirsizliklerle karşı karşıya kalma olasılığınızı olabilir.

Ama 7 ve 9 Şubat şimdi evet iş hayatlarıyla ilgili bir takım sınavlardan geçecekler. Ama şöyle bir şey olacak, parasal konuda iş hayatında o zorlukları eğer sinirlenmeden, kavga etmeden veya çok fazlasıyla olayları dağıtmadan yürütebilirse, maddi konularla ilgili inanılmaz derecede yine şanslı oldukları bir süreç olacak.

Özellikle en şanslı burç grubu içinde olacaklar. Aileden de gelen bir takım maddi desteklerle beraber parasal konuda son derece iyi bir durumda olabilirler.

11 Şubat arkadaşlarından destek görmek, onların özellikle boğa bu işlerinin dertleriyle, sorunlarıyla, algılarıyla, istekleriyle ilgili konularda son derece yardımların gelebileceği sosyal çevresinden arkadaş bir çevresinden, özellikle kendisinden daha büyük arkadaşlardan gelebilecek yararlar ve faydalarda son derece önemli olacak.

Varsa bir sorununuz veya bir eşiniz en güzel çalabileceğiniz kapı ayın 11’inde arkadaşlarınız alacağınız fikirler ve onlardan alacağınız güzel destekler var.

5 – 11 Şubat 2024 İKİZLER BURCU

Bu hafta ikiler burcu en öfkeli burçlar içinde özellikle dolunla inekçisinden yeni ayın etkisinden dolayı özellikle iletişim kurarken ve özellikle eğer evliyseniz eşinizin akrabalarıyla ve sizin biraz daha uzakta kalan akrabalarınızla iletişim kurarken son derece sakin olmanız gerekiyor.

Yolculuklarla ilgili konularda sakin olmanız gerekiyor. Eğer üniversite veya bir eğitim kurumu içindeyseniz, bu kurumların içinde öğrenci, öğretmen, öğretmen son derece saatin olmanız gerekiyor.

Özellikle akrabaların sağlıklarıyla da ilgili birtakım olumsuz haberler gündeme gelebilir. Sevgili ikizler Şubat günü en önemli konumuz, ilişkiler, ilişkilerle ilgili konuda belirsizlikler daha çok kendinize odaklı olun.

Daha çok kendinizle ilgilenin birileriyle iletişim halinde olmak, ilişki kurmak gerek. Evlilikler için gerek sosyal hayatın içindeki ilişkilerle ilgili sevgili ikizler, birtakım başarısızlıklar ve birtakım belirsizlikler söz konusu olabilir.

O yüzden en önemli odak noktanız, sakin kalmanız, tek kalmanız ve kendinizle kalmanız. Bununla beraber bazı ikizler burcunun yolculuk zamanı onu yap.

Bu yeni ay ile beraber beklenmedeki yolculuklar, beklenmedik yolculuklardan geri misafirlerle de karşı karşıya kalmanız gerekiyor.

Özellikle benim size tavsiyem ayın dokuzunda onunda 11’inde çok önemli değilse yolculuklarınızı lütfen erteleyin. Daha sonraki süreçlerde çok daha iyi olacaktır.

Bununla beraber 7 ve 9 Şubat tarihlerinde parasal konuda inanılmaz şanslılar ve bununla beraber sağlıklarıyla da ilgili güzel haberler alacaklar.

Bununla beraber iyi haberlerle beraber eşlerinden gelebilecek tek gelirler de ani olumlu değişimler olumlu katkılarla da yüzleri gülecek.

Sevgili ikizler burcunun beklenmedik yerlerden geriye şans para hiç ummadığı kişilerden gelecek.

O yüzden son derecede mutlu edecek haberlerle karşıya kalacaklar. Ayın 11’inde iş hayatında ilgili her esasında haftayı organize etmek, haftanın iş programını yapmak ikizler burcuna yararlı olacaktır.

Pazar günü eğer böyle 12 saatini önümüzdeki haftanın iş planı iş görüşmeleriyle ilgili yaptıkları görüşmelerde son derece olumlu olacaklar. 1 - 2 saatlerini muhakkak işlerini ayırırlarsa muhteşem olur.

5 – 11 Şubat 2024 YENGEÇ BURCU

Özellikle beklenmedik yerlerden güzel haberlerde söz konusu olacak.

Parasal konularla ilgili sorunlarını çözebilecekleri bir haftaya ama sağlıklarını önem vermeleri gerekiyor. Sağlıklarını korumaları gerekiyor.

O yüzden bağışıklık sisteminizi veya herhangi bir yere gittiğinizde muhakkak hijyeninize sizin en çok dikkat etmeniz gereken bu grubun da olduğunu belirtmek isterim.



Bir şeyleri ve boğaz bölgesiyle ilgili konuda sorunlar yaşayabilirler. Bir de kas sıkışması, kaslarla ilgili sorunlara dikkat etmeleri gerekiyor.



Dediğim gibi boyunla ilgili boyum fıtığı olabilir. Boyunla ilgili ağrılar boyun tutulması olabilir.

Fazlasıyla dikkat etmek gerekiyor ama bu yeni ayın en önemli sağlık konusunu kalp sorunları kalp ile ilgili problemler.



5 Şubat günü farklıyla iş hayatı içinde son derece odak noktası olacaklar ama iş hayatlarını organize ederlerken dikkat dağınıklığını yaşayabilirler. Olayları toparlayabilirler.

Özellikle kadınlarla toplantı

sı veya kadınlarla çalışan sevgili yengeç burçları biraz da kadınlarla olabilecek sorunlara ve belirsizliklere dikkat etmeleri gerekiyor.

Bununla beraber odak noktaları Merkür’ün kova burcuna geçmesiyle beraber bir sağlıkla ilgili konular çok fazlasıyla gündeminde.

Maddi konularla ilgili hesap kitap ve döküm zamanı söz konusu olacak. Tabii ki projelerden, anlaşmalardan işbirliklerinden elde edilecek gelirler dönemi de Merkür’ün kova burcuna geçmesiyle ve oradaki yeni aile beraber yengeç burçlarına merhaba diyor olacak.

9 – 10 – 11 Şubat’ta sağlık sorunları ile ilgili konulara farklısıyla dikkat etmek gerekiyor ama bazı yengeç burçların vergi ödemesi veya ani gelebilecek bir takım masraflarla da gündeme gelebilirler.

Bunu çok fazlasıyla dikkat etmeleri gerekiyor. Geçmiş dönem borçların ortaya çıkması veya birden aniden gelebilecek herhangi bir parasal dokümanla karşı karşıya kalabilirler.

Bununla beraber ayın 7 ve 9’u arasında özellikle iş birliklerinden, ortaklıklardan ve ilişkilerden yani eğer sağlam ilişkiler kurarlarsa maddi konularla ilgili hem şans hem anlaşmalar hem sözleşmeler hem de ileriki dönemde onların hayatında şans getirebilecek bir takım ilişkiler ortaya çıkabilir.

Özellikle ayın 11’inde lütfen sakin kalın tek başınıza kalın. Çok fazla dış odaklı olmayın çok fazla hani sevgili aile görüşmesi biraz inzivaya çekilme dönemi olabilir. Sizin için ayın 11’i dinlenmek size inanılmaz iyi gelecek sevgili yengeçler.

5 – 11 Şubat 2024 ASLAN BURCU

Dolunayı ikinci biraz daha yanı yanabilecek ve biraz daha farkına varabilmesi için birtakım olaylar yaşayacak burçları arasında yer alıyor.

Aslanlar evlilikleriyle sana uçak aslanlar bazıları boşanma kararı alırken eğer önümü 2 dönemde evlilikle ilgili karar alacak sevgili aslanlar biraz beklerseniz sizin için çok daha iyi yaptırır.

Eğer önümüzdeki hafta evlenme kararı evlenmeyle ilgili bir takım teklifler düşünüyorsanız beklemeniz gerekiyor.



Bu yeni ay enerjisi 15 gün boyunca bizim hayatımıza belli dönemlerdir. Sınavları getirecek ama bu hafta özellikle sekize dokuzu onu en problemli en sorunlu tarihlerimiz o yüzden ilişkilerinize son derece dikkat edin.

Toplantılarınızı, görüşmelerimizi hatta eşinizle konuşulacak önemli konuları dahi biraz bekletirseniz sizin için son derece iyi olacaktır.

5 Şubat günü bir ahlakı odak noktaları çocuklarıyla ilgili konular olacak. Aşk konuları olacak ama bunlarla ilgili konuda dikkat belirsizliklerle karşı karşıya kalabilirler.

Çocuklarının dikkatle ilgili sorunları, problemleri söz konusu olabilir. O yüzden şunu da hemen belirtmek istiyorum, özellikle sağda solda ufak çocuğunuz varsa ilaçlarınızı ortalıkta bırakmayın.

Ayın 5 ve 6’sında son derece iletişimi açık bir dönem oluşacak onlar için fazlasıyla iletişim kurmak, konuşmak ama sakin kalmaları gerekiyor. Bu hafta tamamıyla ayın 5’inden 11’ine kadar 5 ve 8 Şubat tarihlerinde özellikle iş hayatınızdaki kadınlara çok fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor.

Özellikle çok sinirli, agresif ve kavgayı tutumda olacaklar. Aslanlar öyle olmazsa karşı taraftan bir bu konuda bir eylem içinde olabilirler.

Bu haftanın esasında kovalar, aslanlar, ikizler, boğalar, akrepler ve en sinirlileri hepimizin böyle bir öfke sorunu öfkeyle ilgili problemleri olabilir.

Aynı zamanda iş hayatınızı evet odakların özellikle günlük rutin işlerimizi kolaylıkla halledebileceğiniz 7 ve 9 Şubat tarihleri, hatta zorlu işlerinizi bile kolaylıkla halledebiliriz.

Bir dönem ve karşı karşıya kalacaktınız. Aile büyüklerinin sağlıklarıyla ilgili olumlu gelişmeler, olumlu haberler iş hayatından gerek olumlu haberler yüzünüzü özellikle gülecektir.

Ayın 11’inde de sağlıkla ilgili konuda özellikle diş, ilk ve ayaklarla ilgili konuda sorunlar yaşayabilirsiniz o yüzden 11 Şubat’ta da bu saydığım sağlıksal konularla ilgili temkinli olursanız sizin için iyi olacaktır.

5 – 11 Şubat 2024 BAŞAK BURCU

Şimdi ayın beşinde bir kere odak noktaları aileleri olacak ama burada yine aileyle iletişim kurarken çok da sağlıklı iletişim ve ilişki kuramayacak.

Bununla beraber ayın 5’inde ve altısında ev tutma, kiralama, satma gibi işlemlerde biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor ve bu işlemlerde hatalı işlemler yapabilirler.

Onlara yarar sağlayan ev kiralama gibi konuları söz konusu olabilir. Bununla beraber iş son derece önemli olacak.

Atmışlar için 2 konuya bu hafta önem vermeleri gerekiyor. Bir iş hayatları 2 sağlıklarıyla ilgili konuda ipleri sıkı tutmaları gerekiyor ve bununla beraber 5 - 6 ve 8 Şubat’ta son derece iş hayatı içinde kavgayı bir tutum içinde olabilirler.

Ama bununla beraber 8 - 9, 10. Birde bu süreç fazlasıyla yaşanabilecek bir süreç olabilir.





O kadar sorun yaşayabilecekleri bir sürece giriyorlar, iş hayatlarında kıskançlıkta karşılaşabilirler, mobbingle karşılaşabilirler, tacize uğrayabilirler.

O yüzden evet, o yüzden sevgili başaklar son derece iş hayatınızda temkinli olmanız gereken bir haftadasınız.

7 ve 9 Şubat tarihleri arasında bak mesela bu 7 ile 9 Şubat tarihleri arasında da aşk hayatlarında olumlu gelişmeler söz konusu olabilir.

Yeni bir aşk sevgiliyle ilişkilerini inanılmaz derecede düzeltebilecekleri keyif alabilecekleri bir süreç olabilir.

Aynı zamanda evlatlarının eğitim hayatları ile ilgili güzel haberler, çocuklarıyla ilgili konularda güzel haberler alma olasılıklarında son derece yüksek. 11 Şubat’ta aileyle zaman geçirmek onlar için inanılmaz keyifli olacaktır.

Aile toplantısı aileyle beraber olmak keyif verecektir. Ama sadece orada da biraz kendi enerjilerini ortaya koymakla kendilerini ifade etmekte ortamda bir hafif bir tavır alma ihtimalleri savunduğu yüksek.

7’si ile 9 arasında mesela aşk geliyor. Çocuklarıyla ilgili güzel haberler geliyor.

5 – 11 Şubat 2024 TERAZİ BURCU

Aşk hayatlarında bazı telafi ani beklenmedik aşkla ilgili sorunlar ve pürüzlerle karşı karşıya kalırken, bazı telafilerden anne baba olma haberlerini söz konusu olabilir.

Çocuklarının da sağlığı ile ilgili konularda lütfen biraz daha dikkatli ve temkinli olursanız muhteşem olur.

Özellikle 5 Şubat’ta az konuşmak gerekiyor. Toplantılarınızı mümkünse yedisinden yedisinde ertelenirseniz sizin için çok daha iyi olur, yaptırır sevgili terazi.

Esasında güzel iletişim kurabildikleri bir döneme giriyorlar. Eğlenceli, keyifli, kendilerine zaman ayırabilecekleri yeni hobiler yeni keyifler elde edebilecekleri bir haftayla karşıya kalacaklar.

Biraz aşk hayatıyla ilgili o değişim onları biraz sinirlendirebilir veya öfkelendirebilir. Bunu yapmayın lütfen Kayıtlarınızla da ilgili iletişiminizle onları biraz daha anlayarak iletişim kurarsanız muhteşem olacaktır.

9 – 10 - 11 çocuğunuzun sağlığıyla ilgili konulara fazlasıyla. Dikkat etmek gerekiyor.



Teraziler aldatıldığı öğrenebilir aman dikkat diyorum. Bununla beraber 7 ve 9 Şubat’ta özellikle aile yaşam alanı yaşam yuvaları ile ilgili konularda işlerde inanılmaz derecede şanslısınız.

Hatta bir takım yardımlar söz konusu gelebilir. Ailenden miras hukukuyla ilgili konularda maddi kazançlar daha önce halledilmemiş konuların halledilme olasılıkları son derece yüksek olacak.

11 Şubat’ta da özellikle kemiklerle ilgili sorun ve aynı zamanda babanızın dedenizin evde yaş almış kişilerin sağlıklarıyla ilgili olumlu haberler yönünü güldürebilecektir.

Aynı zamanda bazı telafiler patronlarından öyle sevindirici haberler alacaklar ki hop oturup hop kalkacaklar.

5 – 11 Şubat 2024 AKREP BURCU

Taşınma var, bazıları ev alacak, bazıları taşınacak. Bazıları aile ile ilgili konularda sorunlar yaşama olasılıkları söz konusu olacak.

Umarım bütün akrepler ev alır. Bu durumu da çok daha olumlu ve güzel bir şekilde kapatmış olabilirler.

5 Şubat’ta parasal konularla ilgili 6 Şubat’ta parasal konularla ilgili adım atmayın. Dolandırılma olasılığını söz konusu olabilir.

Kandırılma olasılığını söz konusu olabilir veya sizin yanlış yerlere para harcama olasılığını son derece yüksek olabilir.

Özellikle 9 ve 11’i aile toplantısı aileyle bir araya gelmek, ev kazaları olabilir. Bununla beraber evdeki elektrik elektronik aletlerle ilgili sorunlarla ilgili konular gündeme gelebilir.

Biraz ev ve aileyle ilgili konuda sevgili akı kurtları çok sinirli bir agresif olacaklar. Olaylar biraz üstlerine fazlasıyla gelebilecektir.

Ama yaşam alanlarınızla ilgili işte ev sahibiniz, komşularınız, evinizin çevrendeki insanlarla ilgili konularda sakin kalırsanız ve tartışmasanız muhteşem olacaktır.

8 – 9 – 10 Şubat’ta son derece temkinli olmanız gerekiyor ve bununla beraber 7 ve 9 Şubat tarihlerinde iş birliklerinden geleni tek özellikle çok maddi kazançlar söz konusu olabilir.

Ticari hayatta bir başarı bekliyor sevgili akrepleri. Bununla beraber proje sunumu projeyle ilgili konularda olumlu gelişmeler, şanslar, fırsatlar ve parasal kazançlar onları bekliyor olabilir.

10 Şubat’ta özellikle sevgilisi olan akrepler bir kıskançlık krizine girecekler ve sevgilisine evet inanılmaz derecede onu yapma, bunu yapma onu böyle yapma gibi konularda fazlasıyla yorabilirler, yapmayın bunu

11 Şubat’ta eğer çocuğunuz varsa çocuğunuza onun sorumluluklarını yapması gereken konuları tatlı dille son derece hoş bir dille eğer anlatırsanız inanılmaz derecede sizi anlayacaktır ve son derece güzel bir iletişim kuracaktır.

5 – 11 Şubat 2024 YAY BURCU

Sevgili yaylar sizin özellikle yolculuklar söz konusu olacak ama bu yolculuklar kısa yolculuklar olacak.

Biraz daha şehir içinde veya şehir dışıyla ilgili konuda olacak. Özellikle biraz daha kavga etüt tutumda olacaklar. Yol yollarda bir takım askerlikler olabilir.

Online anlamda ticari hayatta var olan sevgili yayla dokuzunda onunda 11’inde lütfen ama lütfen bankacılık işlemleriniz sosyal medyalarınızla ilgili konularda bir sorunlar yaşama aksaklıklar yaşama olasılığınız var.

Şimdiden önleminizi alın veya çok önemli konularınıza sekizinde, topunda onunda internet üzerinden yapılacak işlemleri yapmamanızda yarar.

5 ve 6’sında biraz dikkat dağınıkları esasında böyle hani ya bugün bana ne oluyor deyip içmeden sarhoş olmak diye bir terim vardır ya 6’sında yaylar inanılmaz derecede saf inanılmaz derecede kolay kandırılabilecek bir durumda olacak.

Bununla beraber sevgili yayla parasal konularda özellikle iş hayatından gelebilecek. Ondan sonra paralar kazançlar buraya odaklanın lütfen ve hayatınızın işlerini yaparken kolaylıkla olacak son derece özel bir şekilde olacak.

Sevgili yayla komşularla 8’inde 10’unda olabilecek kavgalar ve sorunlardan uzak durmanız gerekiyor.

Ayın 11’inde de aile ile ilgili konularda eğer sorumluluğunuzu alırsanız muhteşem olacaktır sevgili yaylar.

5 – 11 Şubat 2024 OĞLAK BURCU

Para geliyor özellikle ama hiç beklenmedik yerlerden para akışları olabilir. Belki bazı oğlakların telefonu bozulabilir, bilgisayarı olabilir.

Bu anlamda da birtakım maddi kayıplarla ilgili sorunlar olabilir. O yüzden elektronik aletlerinizi 8 – 9 – 10 – 11’inde dikkat etmeniz önemli.

Bununla beraber ayın 6’sında annenizin biraz ruhsal durumuyla ilgili gelgitler söz konusu olabilir. Sizin de ruhsal durumunuzda biraz daha kendinizi iyi hissetmeme gibi durumlar söz konusu olabilir.

Bununla beraber kadınlarla yaşanabilecek sorunlarda gündeme gelebilir. Bununla beraber artık parasal konuda sevgili oğlakların odak noktası olacak.

Parasal kazançlar, projelerden, görüşmelerden, sözleşmelerden ve maddi konularla ilgili gelebilecek iyi haberler önümüzdeki süreçlerde sevgili oğlak burçlarının yüzünü güldürecek.

Bu süreçte şunu çok önem verirlerse iyi olabilir. Hesap dengeleri parasal konular buraya odak noktalarınız olursa önümüzdeki günlerde de geriye konulan şanslarla beraber son derece iyi olur kaldık.

7 ve 9 Şubat oğlaklar için bu haftanın en mükemmel tarihi o bu boğa buruşundan sonra şanslı ballı kaymaklı ikinci burçlar özellikle başta şanslılar ilişkilerde şanslılar ve özellikle kendinizi gösterme zamanı yeteneklerini gösterme zamanı.

Kendini insanları hatırlatma zamanı senin yararına ve senin kaydını ola insanlarla görüşme, iletişim kurma, kendini hatırlatma zamanı çık ortaya buradayım de ve varlığını gösterdiğin takdirde şanslardan da nasip fazlasıyla alacaksın.

11 Şubat günü özellikle komşular yaş almış komşular çevrenizde varsa lütfen onlarla ilgilenin. Onların pazarının malını, marketini veya yapılması işlerini eğer en uzatırsanız önümüzdeki süreçlerde de iyilik yap iyilik bul noktası noktasında size de muhteşem iyilikler.

5 – 11 Şubat 2024 KOVA BURCU

Sağlıklarını dikkat etmeleri gerekiyor, ilişkilerine dikkat etmek gerekiyor. İlişkiler de kullanacak.

Gitmesi gereken bu dönemde hayatınızdan çıkacak ve gidecek siz sakın üzülmeyin ağlamayın.

Bununla ilgili sakın dert etmeyin. Özellikle 5 ve 6’sında arkadaşlık ilişkileri ile ilgili konuda orası olmasın çünkü dolandırılabilirsiniz.

Bir arkadaşınız tarafından onu hemen söyleyeyim ama Allah size hani bu dönemde keskin bir zekâ, güzel bir iletişim imkânı sağlayacak sinirli olacaksınız.

Ama Merkür’ün kova boyutuna geçmesi ile beraber akıllısınızdır siz en büyük sorunu bile kolaylıkla çözebilecek pratik bir zekâya pratik yöntemlere sahip.

O yüzden bunu da inanılmaz tehlikede yaptınız özellikle ev, iş hayatındaki sorunlar 9 – 10 – 11’i kova burçları için en sorumlu en problemli tarihler kazalara karşı da dikkatli olmanızda fayda var.

Ama 7 ve 9’u arasında bir koruma var üzerlerinde özellikle kötü gün olaylardan kötü insanlardan var olabilecek negatif olaylara karşı korunuyorsunuz ve korunurken de bunları halletmek için birtakım şahıslar, fırsatlar karşınıza gelecek.

Yine buradan beklenmedik bir şekilde elde edebilecek maddi kazançlarla da karşı karşıya kalacaktınız.



Ayın 11’inde parasal konularla ilgili ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Beklenen paranın gelmemesi beklenen paranın elinize geçmemesi gibi ama hep merak etmeyin.

Geriye etme maddi konularla da ilgili çok sağlam ve kalıcı adımlar ve yöntemler sizleri bekliyor.

5 – 11 Şubat 2024 BALIK BURCU

Uyku problemi uykusuzluk, bazıları fazlasıyla uykuyla haşır neşir olmak gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirler.

İş hayatınızda agrasyonlara, sorunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor sevgili balık burçları. Özellikle beşinde ve altısında iş hayatınızda toparlayıcı bir enerjiye sahip olamayabilirsiniz.

Çok önemli görüşmelerinizi ve çok önemli işlerinizi ayın altısından sonra yaparsanız muhteşem olacaktır.

Öyle insanlarla ki canım dediğiniz insanların sizin arkanızdan çevirdiği dolaplarla yüz yüze olma olasılığının söz konusu olabilir.

8 – 9 – 10 – 11’inde gizli düşmanlarınızla sizin kötülüğünüzü, yani iyiliğinizi istemeyecek insanlarla yüz yüze gelme olasılığınız son derece yüksek olacak.

Ayın aynı zamanda 7 ve 9’u arasında sosyal çevreden arkadaşlık, çevrenizden geri tek yardımlar, maddi yardımlar, şahıslar fırsatlarla da karşı karşıya kalma olasılığının son derece yüksek olacak.

Tıpkı oğlaklar gibi size şanslı 7 ve 9’u arasında inanılmaz şans ve burç grubundasınız. Şanslarınızın farkına varmanız son derece bir adım öne taşıyacaktır.

11 Şubat’ta biraz daha ruh olarak korkularınızın tetiklendiği biraz daha biraz daha keyifli olma ihtimalini son derece yüksek.

Özellikle evlilik işler lütfen ayın 11’inde evliliğimizle ilgili konularda biraz daha sakin ve yapıcı davranırsanız kazançlı tarafta olacak olan sizler olacaksınız.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Canlı Yayınındaki Vedat Delek’in konuşmaları haberleştirilmiştir.