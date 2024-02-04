Sıcaklık dengesi: Bolu ve Çevre İller için haftalık hava tahminleri (5-11 Şubat)

Güneşli ve parçalı bulutlu bir hafta

Bu hafta Bolu ve çevre illerde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu durum, bölge sakinlerinin güneşin keyfini çıkarabileceği ve açık hava aktivitelerine katılabileceği anlamına geliyor. Ancak, gece saatlerinde hafif soğuma yaşanabilir, bu nedenle dikkatli olmak önemlidir.

Sıcaklık değişimleri

Sıcaklık değerleri mevsim normallerine uygun bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıkları 10-15°C arasında değişecekken, gece sıcaklıkları 0-5°C arasında olabilir. Bu nedenle, gün içinde rahat giyinmeye dikkat etmek ve akşam saatlerinde hafif bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır.

Önemli uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için önemli bir hava uyarısı yapmıyor. Ancak, bölge sakinlerinin güneşin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle dikkatli olmaları önerilir. Ayrıca, gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri nedeniyle soğuktan korunmak önemlidir.

5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı illerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Mevsim normallerine uygun sıcaklıkların hakim olacağı bu dönemde, bölge sakinleri rahatça dışarıda vakit geçirebilirler.

İşte il il hava durumu raporu:

5 Şubat 2024 Pazartesi Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 17°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 17°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu

Düzce; En yüksek: 16°C En düşük: 6°C Çok Bulutlu

5 Şubat 2024 Pazartesi Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 9°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Çok Bulutlu

Ankara; En yüksek: 12°C En düşük: 5°C Çok Bulutlu

Bartın; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Çok Bulutlu

Karabük; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Yağmurlu

Kastamonu; En yüksek: 11°C En düşük: 4°C Yağmurlu

6 Şubat 2024 Salı Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 15°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 18°C En düşük: 12°C Puslu

Sakarya; En yüksek: 19°C En düşük: 8°C Puslu

Düzce; En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Çok Bulutlu

6 Şubat 2024 Salı Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu

Ankara; En yüksek: 14°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu

Bartın; En yüksek: 18°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 15°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu

7 Şubat 2024 Çarşamba Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu

Kocaeli; En yüksek:20°C En düşük: 8°C Az Yağışlı

Sakarya; En yüksek: 2°C En düşük: -7°C Az Bulutlu

Düzce; En yüksek: 21°C En düşük: 7°C Az Bulutlu

7 Şubat 2024 Çarşamba Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Az Bulutlu

Zonguldak: En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu

Ankara; En yüksek: 14°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu

Bartın; En yüksek: 20°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 16°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu

8 Şubat 2024 Perşembe Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Sağanak Yağışlı

Kocaeli; En yüksek: 21°C En düşük: 10°C Sağanak Yağışlı

Sakarya; En yüksek: 22°C En düşük: 7°C Çok Bulutlu

Düzce; En yüksek: 22°C En düşük: 6°C Yağmurlu

8 Şubat 2024 Perşembe Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Zonguldak: En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Bartın; En yüksek: 21°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 6°C Çok Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 16°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 18°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 19°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu

Düzce; En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu

Zonguldak: En yüksek: 18°C En düşük:12°C Parçalı Bulutlu

Ankara; En yüksek: 12°C En düşük: 6°C Hafif Yağmurlu

Bartın; En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Güneşli

Kocaeli; En yüksek: 19°C En düşük: 9°C Güneşli

Sakarya; En yüksek: 20°C En düşük: 9°C Güneşli

Düzce; En yüksek: 20°C En düşük: 11°C Güneşli

10 Şubat 2024 Cumartesi Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Güneşli

Zonguldak: En yüksek: 20°C En düşük: 12°C Güneşli

Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli

Bartın; En yüksek: 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 15°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 16°C En düşük: 8°C Güneşli

Sakarya; En yüksek: 20°C En düşük: 10°C Güneşli

Düzce; En yüksek: 16°C En düşük: 8°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli

Zonguldak: En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Güneşli

Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli

Bartın; En yüksek: 15°C En düşük: 0°C Güneşli

Karabük; En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Puslu

Kastamonu; En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli