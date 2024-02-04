Sıcaklık dengesi: Bolu ve Çevre İller için haftalık hava tahminleri (5-11 Şubat)

Güneşli ve parçalı bulutlu bir hafta
Bu hafta Bolu ve çevre illerde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu durum, bölge sakinlerinin güneşin keyfini çıkarabileceği ve açık hava aktivitelerine katılabileceği anlamına geliyor. Ancak, gece saatlerinde hafif soğuma yaşanabilir, bu nedenle dikkatli olmak önemlidir.
Sıcaklık değişimleri
Sıcaklık değerleri mevsim normallerine uygun bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıkları 10-15°C arasında değişecekken, gece sıcaklıkları 0-5°C arasında olabilir. Bu nedenle, gün içinde rahat giyinmeye dikkat etmek ve akşam saatlerinde hafif bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır.
Önemli uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için önemli bir hava uyarısı yapmıyor. Ancak, bölge sakinlerinin güneşin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle dikkatli olmaları önerilir. Ayrıca, gece saatlerinde sıcaklık düşüşleri nedeniyle soğuktan korunmak önemlidir.
5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı illerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Mevsim normallerine uygun sıcaklıkların hakim olacağı bu dönemde, bölge sakinleri rahatça dışarıda vakit geçirebilirler.
İşte il il hava durumu raporu:
5 Şubat 2024 Pazartesi Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 17°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 17°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu
Düzce; En yüksek: 16°C En düşük: 6°C Çok Bulutlu
5 Şubat 2024 Pazartesi Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 9°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu
Zonguldak: En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Çok Bulutlu
Ankara; En yüksek: 12°C En düşük: 5°C Çok Bulutlu
Bartın; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Çok Bulutlu
Karabük; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Yağmurlu
Kastamonu; En yüksek: 11°C En düşük: 4°C Yağmurlu
6 Şubat 2024 Salı Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 15°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 18°C En düşük: 12°C Puslu
Sakarya; En yüksek: 19°C En düşük: 8°C Puslu
Düzce; En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Çok Bulutlu
6 Şubat 2024 Salı Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Yağmurlu
Zonguldak: En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu
Ankara; En yüksek: 14°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu
Bartın; En yüksek: 18°C En düşük: 6°C Parçalı Bulutlu
Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 15°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
7 Şubat 2024 Çarşamba Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu
Kocaeli; En yüksek:20°C En düşük: 8°C Az Yağışlı
Sakarya; En yüksek: 2°C En düşük: -7°C Az Bulutlu
Düzce; En yüksek: 21°C En düşük: 7°C Az Bulutlu
7 Şubat 2024 Çarşamba Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Az Bulutlu
Zonguldak: En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu
Ankara; En yüksek: 14°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu
Bartın; En yüksek: 20°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 16°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
8 Şubat 2024 Perşembe Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Sağanak Yağışlı
Kocaeli; En yüksek: 21°C En düşük: 10°C Sağanak Yağışlı
Sakarya; En yüksek: 22°C En düşük: 7°C Çok Bulutlu
Düzce; En yüksek: 22°C En düşük: 6°C Yağmurlu
8 Şubat 2024 Perşembe Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Zonguldak: En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Yağmurlu
Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Bartın; En yüksek: 21°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 6°C Çok Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 16°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 18°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 19°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu
Düzce; En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu
Zonguldak: En yüksek: 18°C En düşük:12°C Parçalı Bulutlu
Ankara; En yüksek: 12°C En düşük: 6°C Hafif Yağmurlu
Bartın; En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu
Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Güneşli
Kocaeli; En yüksek: 19°C En düşük: 9°C Güneşli
Sakarya; En yüksek: 20°C En düşük: 9°C Güneşli
Düzce; En yüksek: 20°C En düşük: 11°C Güneşli
10 Şubat 2024 Cumartesi Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Güneşli
Zonguldak: En yüksek: 20°C En düşük: 12°C Güneşli
Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli
Bartın; En yüksek: 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
Karabük; En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 15°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 16°C En düşük: 8°C Güneşli
Sakarya; En yüksek: 20°C En düşük: 10°C Güneşli
Düzce; En yüksek: 16°C En düşük: 8°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli
Zonguldak: En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Güneşli
Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli
Bartın; En yüksek: 15°C En düşük: 0°C Güneşli
Karabük; En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Puslu
Kastamonu; En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.