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Kerem Ökten Uyardı! Tarih verdi! Olursa turnayı gözünden vuracağız dedi

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye için kışın sonunda beklenen kar yağışı ile ilgili umut verici tahminlerini paylaştı. Sibirya soğuklarının etkisiyle, kış mevsiminin bitimine doğru etkili bir kar yağışı bekleniyor.

Haber Merkezi
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Kerem Ökten Uyardı! Tarih verdi! Olursa turnayı gözünden vuracağız dedi mask
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Türkiye'de merakla beklenen kar yağışı konusunda uzmanlardan umut verici haberler gelmeye devam ediyor.

Uzun süredir etkili bir kış yağışının hasretini çeken vatandaşlar için, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den dikkat çekici bir tahmin paylaşımı yapıldı.

Kritik Tarih Açıklandı: Kışın Sonu Müjdesi

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ökten, Avrupa hava durumu modelinin analizlerine atıfta bulunarak, rüzgarların doğudan batıya doğru, yani Sibirya'dan Türkiye'ye esmeye başlayacağını belirtti.

Bu durum, kışın sonlarına doğru Türkiye için beklenen kar yağışının müjdecisi olarak görülüyor.

"Turnayı Gözünden Vurabiliriz" Vurgusu

Kerem Ökten'in paylaşımında kullandığı "Turnayı gözünden vurabiliriz" ifadesi, beklenen kar yağışının gerçekleşmesi durumunda, bu durumun büyük bir başarı olarak kabul edileceğinin altını çizer nitelikte.

Bu ifade, uzun süren bekleyişin ardından vatandaşların umutlarının yeşermesine neden oldu.

Uzmanlardan Optimizm Mesajı

Meteoroloji uzmanları, yapılan son değerlendirmeler ışığında Türkiye'nin kış mevsiminin sonunda beklenen kar yağışına kavuşabileceği konusunda iyimser.

Rüzgarların yön değiştirmesi ve Sibirya soğuklarının etkisiyle, kış mevsiminin son demlerinde etkili bir kar yağışı bekleniyor.

Sonuç

Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla umutlandı.

Avrupa modelinin teyit ettiği rüzgarların doğudan batıya doğru esmeye başlayacağı yönündeki tahminler, kışın sonunda beklenen kar yağışının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, olumlu gelişmelerin işaretini verirken, vatandaşlar da beklenen yağışa hazırlanıyor.

# kerem ökten, meteoroloji, hava durumu, Medya

04 Şub 2024 - 16:06 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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