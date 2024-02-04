Kerem Ökten Uyardı! Tarih verdi! Olursa turnayı gözünden vuracağız dedi

Türkiye'de merakla beklenen kar yağışı konusunda uzmanlardan umut verici haberler gelmeye devam ediyor.
Uzun süredir etkili bir kış yağışının hasretini çeken vatandaşlar için, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den dikkat çekici bir tahmin paylaşımı yapıldı.
Kritik Tarih Açıklandı: Kışın Sonu Müjdesi
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ökten, Avrupa hava durumu modelinin analizlerine atıfta bulunarak, rüzgarların doğudan batıya doğru, yani Sibirya'dan Türkiye'ye esmeye başlayacağını belirtti.
Bu durum, kışın sonlarına doğru Türkiye için beklenen kar yağışının müjdecisi olarak görülüyor.
"Turnayı Gözünden Vurabiliriz" Vurgusu
Kerem Ökten'in paylaşımında kullandığı "Turnayı gözünden vurabiliriz" ifadesi, beklenen kar yağışının gerçekleşmesi durumunda, bu durumun büyük bir başarı olarak kabul edileceğinin altını çizer nitelikte.
Bu ifade, uzun süren bekleyişin ardından vatandaşların umutlarının yeşermesine neden oldu.
Uzmanlardan Optimizm Mesajı
Meteoroloji uzmanları, yapılan son değerlendirmeler ışığında Türkiye'nin kış mevsiminin sonunda beklenen kar yağışına kavuşabileceği konusunda iyimser.
Rüzgarların yön değiştirmesi ve Sibirya soğuklarının etkisiyle, kış mevsiminin son demlerinde etkili bir kar yağışı bekleniyor.
Sonuç
Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla umutlandı.
Avrupa modelinin teyit ettiği rüzgarların doğudan batıya doğru esmeye başlayacağı yönündeki tahminler, kışın sonunda beklenen kar yağışının habercisi olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, olumlu gelişmelerin işaretini verirken, vatandaşlar da beklenen yağışa hazırlanıyor.
Avrupa modeli de rüzgarların doğudan (Sibirya'dan) batıya doğru esmeye başlayacağını teyit ediyor. Kış'ın sonunda turnayı gözünden vurabiliriz... pic.twitter.com/pEkPak8HBi
— Kerem Ökten (@KeremOktenHava) February 4, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.