Elektrikli 2024 model Range Rover geldi! İşte fiyatları!

Elektrikli Devrim: Range Rover'ın Yeni Yüzü

Range Rover'ın elektrikli aracı, markanın ikonik tasarımını ve her türlü araziye uygunluk özelliğini koruyarak otomobil dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Bu model, "şimdiye kadar yaratılmış en sessiz ve en rafine Range Rover" olarak tanımlanıyor. Elektrikli araç, V8 motorlu versiyonunun performansını ve arazi yeteneklerini elektrikli bir platformda sunmayı hedefliyor.

Performans ve Sürdürülebilirlik El Ele

Yeni elektrikli Range Rover, 800V mimarisi sayesinde hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Bu, kullanıcıların daha az zaman harcayarak daha fazla yol kat edebilecekleri anlamına geliyor. Araç, aşırı sıcaklıklar, çeşitli sürüş koşulları ve araziler ile 850 mm'ye kadar su geçişlerini kapsayan zorlu test programlarından başarıyla geçti.

İngiltere'de Üretim ve Küresel İlgi

Solihull, İngiltere'deki fabrikada üretilecek olan elektrikli Range Rover, Jaguar Land Rover'ın (JLR) Wolverhampton'daki yeni elektrikli tahrik üretim tesisinde monte edilecek bataryalara ve elektrikli tahrik ünitelerine sahip olacak. Araç, global piyasaya sürülmeden önce bile 16 bin alıcıyı bekleme listesine çekmeyi başardı, bu da onun sektördeki yoğun ilgiyi ve beklenen başarısını gösteriyor.

Yenilikçi Tasarım ve Lüks Deneyim

Elektrikli Range Rover, minimalist tasarımı, lüks kabin özellikleri ve üstün arazi yetenekleri ile klasik Range Rover unsurlarını modern bir dokunuşla sunuyor. Çekme, batma ve arazi teknolojileri, bu aracı diğer lüks elektrikli SUV'lardan ayırarak benzersiz bir konumlandırma sağlıyor.

Geleceğe Yatırım: JLR'nin Elektrikli Vizyonu

JLR'nin "Reimagine" stratejisi kapsamında, Range Rover dahil olmak üzere farklı alt markaların 2030 yılına kadar en az bir elektrikli modelle temsil edilmesi planlanıyor. Bu strateji, Jaguar'ın tamamen elektrikli bir markaya dönüşümünü de içeriyor, bu da JLR'nin sürdürülebilir mobiliteye olan güçlü taahhüdünü gösteriyor.



Fiyatı Ne Olacak?

SUV segmentinin ilk tremsilcilerinden olan Range Rover'ın 5. nesli tanıtıldı. Tanıtımın ardından aracın Türkiye fiyatları da belli oldu. Aracın giriş seviyesi SWB HSE modeli 5.468.425 TL'den satılırken, SWB FIRST EDITION3.0 D350 modeli 6.084.819 TL'den satışa çıktı.