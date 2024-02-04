Bir takipçisi sordu Ezmeci yanıtlıyor

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya platformu Instagram üzerinde gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliği sırasında, toplumun kanayan yarası çocukluk dönemi istismarlarına dair çarpıcı bir tavsiyede bulundu. Bir takipçisinin "Esra hanım küçükken dedem tarafından tacize uğradım yaş 39 unutamıyorum napmam lazım" şeklindeki yürek burkan sorusuna verdiği yanıt, milyonlarca insanın sessiz çığlığını dile getirdi.

Çocukluk istismarının uzun vadeli etkileri

Ezmeci, çocukluk döneminde yaşanan istismarın, yetişkinlik dönemine kadar uzanan ve hayatın birçok alanını etkileyen derin izler bıraktığını vurguladı. Bu tür travmaların, bireyin ilişkilerini, özgüvenini ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirterek, konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Terapi ile yeniden yapılanma süreci

Ezmeci'nin vurguladığı en önemli noktalardan biri, çocukluk dönemi istismar mağdurlarının profesyonel yardım almasının önemi oldu. "Bunun için terapi almanız çok önemli" diyerek, mağdurlara bir çıkış yolu sunan Ezmeci, terapinin, bu tür travmaların üstesinden gelmede kritik bir rol oynadığını ifade etti. Terapi sürecinin, bireyin yaşadığı travmayı işlemesine, anlamlandırmasına ve sonunda bu travmanın üstesinden gelmesine olanak tanıdığını belirtti.