Bolu MHP Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, amatör spor kulüplerinin desteğiyle plaket aldı.

Bolu'nun amatör spor kulüplerinden İlhan Durak'a anlamlı plaket

Bolu'da siyaset ve sporun kesiştiği noktada, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ( MHP) Belediye Başkan adayı İlhan Durak'a, amatör spor kulüpleri tarafından büyük bir onur verildi. Karaçayır Spor Tesisleri'nde düzenlenen özel bir törenle, amatör spor kulüpleri, İlhan Durak'a destekleri için teşekkür plaketi takdim etti.

Amatör spora destek sözü veren ilhan durak'a vefa

Karaçayır'da gerçekleşen amatör futbol müsabakaları öncesinde futbolcular ve kulüp yöneticileriyle buluşan İlhan Durak, amatör spor kulüplerine verdiği destekle dikkat çekti. Bu anlamlı buluşma, Durak'ın sporcu ve yöneticilerle olan sıcak ilişkisini gözler önüne serdi. Bolu Yıldızspor ve Özel İdare Köroğluspor'un maçı öncesinde iki takıma başarılar dileyen Durak, amatör sporun gelişimine olan katkılarından dolayı plaketle onurlandırıldı.

"Her zaman yanınızdayız"

Plaket töreninde konuşan MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, amatör spor kulüplerine olan desteğin altını çizdi. Durak, "Amatör spor kulüplerimize verdiğimiz destekle, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün burada aldığımız plaket, bu yolda doğru adımlar attığımızın bir kanıtıdır" dedi. Durak, amatör spor kulüplerinin her zaman destekçisi olacaklarını vurgulayarak, sporun ve sporcunun yanında olmanın önemine dikkat çekti.

31 Mart Yerel Seçimlerine doğru

Amatör Evi'nde Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Durak, seçim öncesi fikir alışverişinde bulundu. Durak, amatör spor kulüpleriyle olan bu buluşmanın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde kendisine olan desteği pekiştireceğine inandığını belirtti.