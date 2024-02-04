Bolu 1. Amatör Lig A ve B Grubunda bol gollü 12. Haftası tamamlandı: Maç skorları ve haftanın özeti

A Grubu lideri Aladağspor, Bolu 14 FK ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olarak gösterilen Aladağspor, rakibini 9-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Aladağspor puanını 34'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Dörtdivanspor'dan gol yağmuru

A Grubu'nun ikinci sırasında yer alan Dörtdivanspor, Yumrukayaspor karşısında rahat bir galibiyete imza attı. Maçı 7-0 kazanan Dörtdivanspor, puanını 28'e yükselterek guruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Sebenspor'dan zirve takibi

Sebenspor, Kındıraspor ile oynadığı iç saha maçında galibiyet aldı. 3-1'lik skorla rakibini mağlup eden Sebenspor, bu sonuçla puanını 28'e çıkardı ve ligin üst sıralarında yer almayı sürdürdü.

B Grubunda sürpriz sonuç

B Grubu'nda haftanın sürprizi Özel İdare Köroğluspor'dan geldi. Lider Bolu Yıldızspor'u 2-1 yenen Özel İdare Köroğluspor, maçın çekişmeli geçmesine rağmen galibiyeti elde etmeyi başardı.

Karaçayır’da gol yağmuru

Bolu 1. Amatör Lig’de 12. hafta, goller ve heyecan dolu anlarla doluydu. Her iki grupta da toplam 36 gol atıldı.

12.Haftanın maç skorları

Sebenspor 3-1 Kındıraspor

Taşkestispor 4-2 Kıbrıscıkspor

Bolu 14 FK 2-9 Gls Grup Aladağspor

Dörtdivanspor 7-0 Yumrukayaspor

Göynük İdman Yurdu 0-3 Elvan İnş. Kızıkspor (Hük)

Bolu Yıldızspor 1-2 Özel İdare Köroğluspor

Karacasu 2011 0-2 Yeniçağaspor