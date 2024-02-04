Bolu 1. Amatör Lig A ve B Grubunda bol gollü 12. Haftası tamamlandı: Maç skorları ve haftanın özeti

A Grubu lideri Aladağspor, Bolu 14 FK ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olarak gösterilen Aladağspor, rakibini 9-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Aladağspor puanını 34'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
Dörtdivanspor'dan gol yağmuru
A Grubu'nun ikinci sırasında yer alan Dörtdivanspor, Yumrukayaspor karşısında rahat bir galibiyete imza attı. Maçı 7-0 kazanan Dörtdivanspor, puanını 28'e yükselterek guruptan çıkma iddiasını sürdürdü.
Sebenspor'dan zirve takibi
Sebenspor, Kındıraspor ile oynadığı iç saha maçında galibiyet aldı. 3-1'lik skorla rakibini mağlup eden Sebenspor, bu sonuçla puanını 28'e çıkardı ve ligin üst sıralarında yer almayı sürdürdü.
B Grubunda sürpriz sonuç
B Grubu'nda haftanın sürprizi Özel İdare Köroğluspor'dan geldi. Lider Bolu Yıldızspor'u 2-1 yenen Özel İdare Köroğluspor, maçın çekişmeli geçmesine rağmen galibiyeti elde etmeyi başardı.
Karaçayır’da gol yağmuru
Bolu 1. Amatör Lig’de 12. hafta, goller ve heyecan dolu anlarla doluydu. Her iki grupta da toplam 36 gol atıldı.
12.Haftanın maç skorları
Sebenspor 3-1 Kındıraspor
Taşkestispor 4-2 Kıbrıscıkspor
Bolu 14 FK 2-9 Gls Grup Aladağspor
Dörtdivanspor 7-0 Yumrukayaspor
Göynük İdman Yurdu 0-3 Elvan İnş. Kızıkspor (Hük)
Bolu Yıldızspor 1-2 Özel İdare Köroğluspor
Karacasu 2011 0-2 Yeniçağaspor
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.