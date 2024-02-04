- Spor

Bolu 1. Amatör Lig A ve B Grubunda bol gollü 12. Haftası tamamlandı: Maç skorları ve haftanın özeti

Akay Kardeşler Bolu 1. Amatör Lig’de 12. Hafta karşılaşmaları, hem A hem de B grubunda kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu 1. Amatör Lig A ve B Grubunda bol gollü 12. Haftası tamamlandı: Maç skorları ve haftanın özeti mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

A Grubu lideri Aladağspor, Bolu 14 FK ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olarak gösterilen Aladağspor, rakibini 9-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Aladağspor puanını 34'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Dörtdivanspor'dan gol yağmuru

A Grubu'nun ikinci sırasında yer alan Dörtdivanspor, Yumrukayaspor karşısında rahat bir galibiyete imza attı. Maçı 7-0 kazanan Dörtdivanspor, puanını 28'e yükselterek guruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Sebenspor'dan zirve takibi

Sebenspor, Kındıraspor ile oynadığı iç saha maçında galibiyet aldı. 3-1'lik skorla rakibini mağlup eden Sebenspor, bu sonuçla puanını 28'e çıkardı ve ligin üst sıralarında yer almayı sürdürdü.

B Grubunda sürpriz sonuç

B Grubu'nda haftanın sürprizi Özel İdare Köroğluspor'dan geldi. Lider Bolu Yıldızspor'u 2-1 yenen Özel İdare Köroğluspor, maçın çekişmeli geçmesine rağmen galibiyeti elde etmeyi başardı.

Karaçayır’da gol yağmuru

Bolu 1. Amatör Lig’de 12. hafta, goller ve heyecan dolu anlarla doluydu. Her iki grupta da toplam 36 gol atıldı.

12.Haftanın maç skorları

Sebenspor 3-1 Kındıraspor

Taşkestispor 4-2 Kıbrıscıkspor

Bolu 14 FK 2-9 Gls Grup Aladağspor

Dörtdivanspor 7-0 Yumrukayaspor

Göynük İdman Yurdu 0-3 Elvan İnş. Kızıkspor (Hük)

Bolu Yıldızspor 1-2 Özel İdare Köroğluspor

Karacasu 2011 0-2 Yeniçağaspor

04 Şub 2024 - 19:22 Bolu- Spor

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL