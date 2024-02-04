Lider Eyüpspor Giresunspor deplasmanında istediğini alamadı

Maçın ilk yarısında sahne alan kaleciler, kritik kurtarışlarıyla takımlarını ayakta tuttu. 15. dakikada Giresunspor'dan Regattin'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert şut, Eyüpspor kalecisi Erkan tarafından güçlükle çevrildi ve gole izin verilmedi. 29. dakikada yine Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada, Thuram'ın arka direkteki vuruşu kaleci Erkan'ın direnciyle karşılaştı. Erkan, takımını zor anlarda sırtlayarak ön plana çıktı.

İkinci yarıda golsüz eşitlik sürdü

Maçın ikinci yarısı da ilk yarıda olduğu gibi çekişmeli geçti. 55. dakikada Caner'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu, kaleci Erkan yine kurtararak Eyüpspor kalesini gole kapattı. 69. dakikada Eyüpspor'un köşe atışında Uğur'un kafa vuruşu, kaleci Erkan'ın müdahalesiyle gol olmaktan döndü.

VAR iptali ile son dakika heyecanı

Maçın son anları, futbolseverlerin nefeslerini tutarak izlediği dramatik anlara sahne oldu. 90+6. dakikada Eyüpspor'un köşe vuruşundan gelen gol, yaşanan karambol sonrası ağlarla buluştu. Ancak, VAR uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Ömer Faruk Gültekin, golü iptal etti. Bu karar, maçın golsüz eşitlikle sonuçlanmasını sağladı.

Hakem ve takım kadroları

Mücadelenin hakemleri Ömer Faruk Gültekin, Haydar Avcı, Mehmet Dura, Onur Bingöl oldu.

Giresunspor’un kadrosu: Erkan, Faruk Can, Fatih, Anıl Yiğit, Mehmet, Ertuğrul, Şahin (Ali Emirhan dk. 90+7), Kasım Alperen (Furhan dk. 90+2), Enishan, Talha, Muhammet (Mert Han dk. 77)

Eyüpspor’un kadrosu: Berke, Caner, Metehan, Uğur (Robin dk. 82), Mehmet Murat, Ampen (Sinan dk. 77), Alonso (Recep dk. 62), Regattin, Tugay (Seslar dk. 62), Thursan, Bruno (Mustafa dk. 77)

Maçta sarı kart gören isimler

Gianni Bruno, Uğur Demirok (Eyüpspor), Enishan Ceylan, Şahin Dik, Erkan Anapa, Faruk Can Genç (Giresunspor)