Trendyol 1.Lig’de Gençlerbirliği ile Çorum FK gol sesi çıkmayan maçta berabere kaldı

Golün kıyısından dönülen anlar
Karşılaşmanın 19. dakikasında, Gençlerbirliği adına sahneye çıkan Amilton, mükemmel bir pasla Kayode'yi Çorum FK ceza sahasında buluşturdu. Kayode'nin güçlü şutu direkten dönerken, bu an maçın en önemli gol fırsatlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Kalecilerin üstün performansı
Maçın 57. dakikasında Çorum FK adına dikkat çeken bir başka an ise Ahmet İlhan Özek'in, ceza sahası ön çizgisinden çektiği sert şut oldu. Gençlerbirliği'nin kalecisi Orkun, bu tehlikeli şutu kurtararak takımını mağlubiyetten korudu ve kalesini gole kapattı.
Hakemler ve takım kadrosu
Mücadelenin hakemleri Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Selahattin Altay oldu.
Gençlerbirliği’nin kadrosu: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu (Oltan Karakullukçu dk. 72), Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Musa Çağıran dk. 82), Aosman (Rahman Buğra Çağıran dk. 7), Kayode (Akabueze dk. 82), Yatabare, Amilton
Ahlatcı Çorum FK’nın kadrosu: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ahmet Atilla Özek (Eren Aydın dk. 77), Nalepa (Adem Doğan dk. 90+1), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Bartolomeu (Ozan Sol dk. 88), Ahmet Sağat (Hakan Barış dk. 77)
Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar
Kırmızı kart: Ferhat Yazgan (dk. 58) (Çorum FK)
Sarı kart: Ensar Kemaloğlu (Gençlerbirliği), Yasin Güreler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.