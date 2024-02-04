Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Şanlıurfaspor'u kendi evinde mağlup etti

Erken golle gelen üstünlük

Maçın henüz 3. dakikasında, Erzurumspor FK adına sahneye çıkan Sefa, köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası arka direkte topla buluşan Mustafa Yumlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın ilerleyen dakikalarına Erzurumspor FK'nın moralli başlamasını sağladı.

İkinci gol ve rahatlık

34. dakikada Erzurumspor FK'nın baskısı sonucu ikinci gol geldi. Süleyman'ın sağ kanattan yaptığı orta, ceza sahası içinde Furkan Özhan'ı buldu. Kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Özhan, takımının ve taraftarlarının yüzünü güldürdü. Bu golle skor 2-0'a gelirken, Erzurumspor FK'nın oyun kontrolü daha da arttı.

Kaçan fırsatlar ve direklerin direnci

Maçın ikinci yarısında her iki takım da skoru değiştirebilecek fırsatlar yakaladı. 53. dakikada Şanlıurfaspor adına Marco Paixao'nun serbest vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 75. dakikada ise Erzurumspor FK'dan Mboula'nın ortasına iyi yükselen Dening'in kafa vuruşu, yine üst direkten oyun alanına döndü.

Hakemler ve takım kadroları

Mücadelenin hakemleri Fatih Tokail, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu oldu.

Erzurumspor FK’nın kadrosu: Göktuğ, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Mustafa Gürkan Varlık dk. 90+2), Süleyman Koç (Rosheuvel dk. 66), Sefa Akgün (Muhammed Emin Yavaş dk. 90+2), Özgür Sert (Batuhan Artarslan dk. 66), Furkan Özhan (Alican Özfesli dk. 81), Eren Tozlu

Şanlıurfaspor’un kadrosu: Aydın Bağ, Mboula, Tolga Ünlü, Mehmet Yiğit, Barış Gök, Barış Ekincier (Semih Karadeniz dk. 46), İshak Çakmak (Abdullah Aydın dk.89), Landel, Harris, Dening (Aldair dk.89), Marco Paixao

Diğer öne çıkan detaylar

Erzurumspor FK’nın galibiyet gollerini Mustafa Yumlu (dk.3), Furkan Özhan (dk. 34) kaydetti. Karşılaşmada sarı kart gören isimler ise Şanlıurfaspor’dan İshak Çakmak, Erzurumspor FK’dan Orhan Ovacıklı, Göktuğ oldu.