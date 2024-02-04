Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Şanlıurfaspor'u kendi evinde mağlup etti

Erken golle gelen üstünlük
Maçın henüz 3. dakikasında, Erzurumspor FK adına sahneye çıkan Sefa, köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası arka direkte topla buluşan Mustafa Yumlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın ilerleyen dakikalarına Erzurumspor FK'nın moralli başlamasını sağladı.
İkinci gol ve rahatlık
34. dakikada Erzurumspor FK'nın baskısı sonucu ikinci gol geldi. Süleyman'ın sağ kanattan yaptığı orta, ceza sahası içinde Furkan Özhan'ı buldu. Kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Özhan, takımının ve taraftarlarının yüzünü güldürdü. Bu golle skor 2-0'a gelirken, Erzurumspor FK'nın oyun kontrolü daha da arttı.
Kaçan fırsatlar ve direklerin direnci
Maçın ikinci yarısında her iki takım da skoru değiştirebilecek fırsatlar yakaladı. 53. dakikada Şanlıurfaspor adına Marco Paixao'nun serbest vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 75. dakikada ise Erzurumspor FK'dan Mboula'nın ortasına iyi yükselen Dening'in kafa vuruşu, yine üst direkten oyun alanına döndü.
Hakemler ve takım kadroları
Mücadelenin hakemleri Fatih Tokail, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu oldu.
Erzurumspor FK’nın kadrosu: Göktuğ, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Mustafa Gürkan Varlık dk. 90+2), Süleyman Koç (Rosheuvel dk. 66), Sefa Akgün (Muhammed Emin Yavaş dk. 90+2), Özgür Sert (Batuhan Artarslan dk. 66), Furkan Özhan (Alican Özfesli dk. 81), Eren Tozlu
Şanlıurfaspor’un kadrosu: Aydın Bağ, Mboula, Tolga Ünlü, Mehmet Yiğit, Barış Gök, Barış Ekincier (Semih Karadeniz dk. 46), İshak Çakmak (Abdullah Aydın dk.89), Landel, Harris, Dening (Aldair dk.89), Marco Paixao
Diğer öne çıkan detaylar
Erzurumspor FK’nın galibiyet gollerini Mustafa Yumlu (dk.3), Furkan Özhan (dk. 34) kaydetti. Karşılaşmada sarı kart gören isimler ise Şanlıurfaspor’dan İshak Çakmak, Erzurumspor FK’dan Orhan Ovacıklı, Göktuğ oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.