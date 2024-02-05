Beşiktaş, Trabzonspor zaferiyle ilk defa derbi galibiyeti sevinci yaşadı

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde nefes kesen mücadeleler devam ederken, Beşiktaş bu hafta kritik bir galibiyete imza attı. 24. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezonki ilk büyük maç zaferini elde etti. Bu önemli galibiyetle puanını 39'a yükselten Beşiktaş, ligde 3. sıraya yerleşerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

İlk yarıda kaybedilen büyük maçlar

Beşiktaş için sezonun ilk yarısı, büyük maçlarda alınan mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yaratmıştı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı ilk yarı müsabakalarında sahadan mağlup ayrılmıştı. Özellikle Trabzonspor'a 3-0, Galatasaray'a deplasmanda 2-1 ve Fenerbahçe'ye kendi evinde 3-1 gibi skorlarla yenilmesi, takım üzerinde baskı oluşturmuştu.

Elde edilen zaferin önemi

Bu hafta sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş için maç, sezonun dönüm noktalarından biri olarak görülüyordu. Siyah-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek hem moral buldu hem de lig sıralamasında önemli bir avantaj elde etti. Bu galibiyet, takımın büyük maçlardaki kırılma anlarını geride bırakarak, kalan haftalarda daha güçlü bir performans sergilemesinin kapılarını araladı.

Gelecek haftalar ve şampiyonluk yarışı

Beşiktaş'ın bu galibiyeti, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını daha da kızıştırdı. Siyah-beyazlı takım, geri kalan haftalarda da aynı performansı sergileyerek zirve yarışında iddialı konumunu korumak istiyor. Büyük maçlardaki bu ilk zafer, hem takımın öz güvenini artırdı hem de taraftarlar arasında şampiyonluk umutlarını yeşertti.