Beşiktaş’ın genç silahı Semih Kılıçsoy, Süper Lig’de rakip kaleleri yıkıyor

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Süper Lig sahnesinde parlamaya devam ediyor. Sadece 18 yaşında olmasına rağmen, Kılıçsoy, son 7 lig maçında attığı 7 golle dikkatleri üzerine çekti. Bu performansıyla, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu unvanını elinde tuttu.

Süper Lig'in yükselen yıldızı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Trabzonspor'u ağırladı. Bu kritik mücadeleden 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlıların her iki golü de genç yetenek Kılıçsoy'dan geldi. Maçın 44 ve 62. dakikalarında rakip fileleri havalandıran Kılıçsoy, bu gollerle Süper Lig'deki toplam gol sayısını 7'ye yükseltti.

Gol derisi devam ediyor

Semih Kılıçsoy, ligdeki son 7 maçında gösterdiği üstün performansla Beşiktaş'ın en değerli oyuncularından biri haline geldi. Hatayspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında birer gol kaydeden genç futbolcu, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında ise ikişer golle takımına önemli katkılar sağladı.

Kılıçsoy'un yükselişi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Kılıçsoy, teknik becerileri ve gol içgüdüsüyle ön plana çıkıyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, gösterdiği performansla Türk futbolunun parlak geleceğinin sinyallerini veriyor. Kılıçsoy, attığı gollerle takımının Süper Lig'de üst sıralara tırmanmasında kilit rol oynuyor.

Geleceğin yıldızı

Semih Kılıçsoy'un bu sezonki performansı, onun Beşiktaş için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Genç yetenek, siyah-beyazlı formayla attığı her golle, geleceğin yıldız adayları arasında yerini sağlamlaştırıyor. Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun geleceği adına umut verici bir isim olan Kılıçsoy, attığı gollerle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.