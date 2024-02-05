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Gençlerbirliği teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Çorum FK maçını değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Çorum FK ile karşılaşan Gençlerbirliği, mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, takımın mevcut durumu ve gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Gençlerbirliği teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Çorum FK maçını değerlendirdi mask
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Kaloğlu, Çorum FK ile berabere kaldıkları maç için "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullanarak, takımın net pozisyonlardan yararlanamadığını ve gol üretmede başarısız olduğunu belirtti. Futbolun bir skor oyunu olduğunu vurgulayan Kaloğlu, takımın stratejik planlamalarının saha içinde yerini bulduğunu ancak maalesef gerekli skorları elde edemediklerini dile getirdi.

Takviye çağrısı ve takımın ihtiyaçları

Gençlerbirliği'nin teknik adamı, kadroda rekabeti artıracak ve takımın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak yeni transferlerin gerekliliğine dikkat çekti. Özellikle ofansif bölgeye takviyenin önemine işaret eden Kaloğlu, mevcut kadronun kısıtlılığından ve sakatlıklardan duyduğu endişeyi paylaştı. Zeminin olumsuz durumu ve takımın belirsizliklerle mücadelesine de değinen Kaloğlu, takımın daha fazla destek ve netlik ihtiyacının altını çizdi.

Hedefler ve yalnızlık hissi

Play-off grubuna girme hedefinde olduklarını belirten Kaloğlu, bu hedef doğrultusunda sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Ancak, bu süreçte kendilerini yalnız hissettiklerini de ekledi. Hedeflere ulaşmanın kolay olmadığını, ancak bu yolda sadece kendileri ve takımın olamayacağını, daha fazla desteğe ve takviyeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

 

05 Şub 2024 - 09:14 Ankara- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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