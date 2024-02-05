Sakaryaspor 3 maçlık galibiyet hasretini Bandırmaspor karşısında giderdi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, ikinci devre serüveninde nihayet galibiyetle tanıştı. İlk devrede sergilediği 10 maçlık yenilmezlik serisi ile dikkatleri üzerine çeken yeşil-siyahlılar, ikinci devrede yaşadıkları puan kayıplarını Bandırmaspor galibiyeti ile telafi etti. Bu önemli zafer, Sakaryaspor'a moral kazandırırken, takımın ligdeki konumunu da güçlendirdi.

Sakaryaspor'un dönüşü

İkinci devrenin başlamasıyla birlikte, Sakaryaspor için zorlu bir dönem başladı. Göztepe ve Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyetler ve Ümraniyespor ile beraberlik, takımın morali üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Ancak yeşil-siyahlılar, Bandırmaspor karşısında aldığı 1-0'lık zaferle taraftarlarını sevince boğdu ve ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti. Bu galibiyet, takımın ligdeki yarış içerisindeki iddiasını koruması açısından büyük önem taşıdı.

İkinci devredeki ilk zafer

Ligin 21. haftasında Bandırmaspor'u ağırlayan Sakaryaspor, maçı 1-0 kazanarak kritik bir üç puanın sahibi oldu. Bu zaferle birlikte Sakaryaspor, puanını 36'ya yükselterek maç fazlasıyla ligde 5. sıraya yükseldi. Takım, bu sezon oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile dengeli bir performans sergiliyor.

Yolun devamı

Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Sakaryaspor, gelecek hafta Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak bu maç, yeşil-siyahlılar için ligdeki konumlarını daha da güçlendirmek adına büyük bir fırsat sunuyor. Sakaryaspor'un sergileyeceği performans, sezonun kalan bölümü için belirleyici olacak.