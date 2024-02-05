Sakaryaspor 3 maçlık galibiyet hasretini Bandırmaspor karşısında giderdi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, ikinci devre serüveninde nihayet galibiyetle tanıştı. İlk devrede sergilediği 10 maçlık yenilmezlik serisi ile dikkatleri üzerine çeken yeşil-siyahlılar, ikinci devrede yaşadıkları puan kayıplarını Bandırmaspor galibiyeti ile telafi etti. Bu önemli zafer, Sakaryaspor'a moral kazandırırken, takımın ligdeki konumunu da güçlendirdi.
Sakaryaspor'un dönüşü
İkinci devrenin başlamasıyla birlikte, Sakaryaspor için zorlu bir dönem başladı. Göztepe ve Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyetler ve Ümraniyespor ile beraberlik, takımın morali üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Ancak yeşil-siyahlılar, Bandırmaspor karşısında aldığı 1-0'lık zaferle taraftarlarını sevince boğdu ve ikinci devredeki ilk galibiyetini elde etti. Bu galibiyet, takımın ligdeki yarış içerisindeki iddiasını koruması açısından büyük önem taşıdı.
İkinci devredeki ilk zafer
Ligin 21. haftasında Bandırmaspor'u ağırlayan Sakaryaspor, maçı 1-0 kazanarak kritik bir üç puanın sahibi oldu. Bu zaferle birlikte Sakaryaspor, puanını 36'ya yükselterek maç fazlasıyla ligde 5. sıraya yükseldi. Takım, bu sezon oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile dengeli bir performans sergiliyor.
Yolun devamı
Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Sakaryaspor, gelecek hafta Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak bu maç, yeşil-siyahlılar için ligdeki konumlarını daha da güçlendirmek adına büyük bir fırsat sunuyor. Sakaryaspor'un sergileyeceği performans, sezonun kalan bölümü için belirleyici olacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.