Büyük operasyon, aranan şahıslar yakalandı

Yoğun Çaba ve Detaylı Sorgulama

Operasyon süresince, 2 bin 49 kişi üzerinde detaylı sorgulama işlemleri yapıldı. Jandarma ekipleri, teknolojik imkanlar ve saha tecrübesini birleştirerek, halkın güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı önemli bir adım attı. Sorgulamalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam 5 şahıs tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Suçlar ve Yakalananlar

Yakalanan şahıslar arasında, cinsel istismar, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından arananlar ve yoklama kaçağı olarak bilinen bir şahıs bulunmaktadır. Bu şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, jandarma ekiplerinin suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.