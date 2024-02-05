- Asayiş

Büyük operasyon, aranan şahıslar yakalandı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, suçla mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. "Aranan Şahısların Yakalanması" adı verilen bu kapsamlı uygulama, il genelinde eş zamanlı olarak yürütüldü. İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde düzenlenen operasyona, 50 ayrı ekip ve toplamda 150 personel aktif olarak katılım gösterdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyük operasyon, aranan şahıslar yakalandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yoğun Çaba ve Detaylı Sorgulama

Operasyon süresince, 2 bin 49 kişi üzerinde detaylı sorgulama işlemleri yapıldı. Jandarma ekipleri, teknolojik imkanlar ve saha tecrübesini birleştirerek, halkın güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı önemli bir adım attı. Sorgulamalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam 5 şahıs tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Suçlar ve Yakalananlar

Yakalanan şahıslar arasında, cinsel istismar, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından arananlar ve yoklama kaçağı olarak bilinen bir şahıs bulunmaktadır. Bu şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, jandarma ekiplerinin suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

05 Şub 2024 - 09:40 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL