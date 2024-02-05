- Gündem

Emeklilere müjde, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ödeme tarihleri açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farklarının ödeme tarihlerini duyurdu. Tüm emekliler için zam oranı %49,25 olarak belirlendi ve ödemeler 6 ve 7 Şubat'ta yapılacak.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Emeklilere müjde, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ödeme tarihleri açıklandı mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Zam Oranı Eşitlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yapılan zammın oranının tüm emekliler için yüzde 49,25 olarak eşitlendiğini açıkladı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.

Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını duyurdu. Buna göre, SSK emeklileri için maaş farkları 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, emeklilerin merakla beklediği zam oranı resmiyet kazandı. Bakan Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu gelişmeyi paylaştı ve emeklilere hayırlı olmasını diledi.

Emeklilerin Yüzünü Güldürecek Ödemeler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra hak sahiplerinin de maaş farklarını alacakları bu ödeme, emeklilerin yüzünü güldürecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bakan Işıkhan, ödemelerin zamanında ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Emeklilere Zam ve Maaş Farkı Ödemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla, emekliler için maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, belirlenen tarihlerde maaş farklarını alarak, 2024 yılının ilk yarısındaki zam oranının getirdiği mali rahatlamayı hissedecekler. Bu ödemeler, emeklilerin hayat standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

# emekli, maaş, zam, Emekliler

05 Şub 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL