Emeklilere müjde, SSK ve Bağ-Kur maaş farkları ödeme tarihleri açıklandı

Zam Oranı Eşitlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yapılan zammın oranının tüm emekliler için yüzde 49,25 olarak eşitlendiğini açıkladı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.

Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını duyurdu. Buna göre, SSK emeklileri için maaş farkları 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, emeklilerin merakla beklediği zam oranı resmiyet kazandı. Bakan Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu gelişmeyi paylaştı ve emeklilere hayırlı olmasını diledi.

Emeklilerin Yüzünü Güldürecek Ödemeler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra hak sahiplerinin de maaş farklarını alacakları bu ödeme, emeklilerin yüzünü güldürecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bakan Işıkhan, ödemelerin zamanında ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Emeklilere Zam ve Maaş Farkı Ödemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla, emekliler için maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, belirlenen tarihlerde maaş farklarını alarak, 2024 yılının ilk yarısındaki zam oranının getirdiği mali rahatlamayı hissedecekler. Bu ödemeler, emeklilerin hayat standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.