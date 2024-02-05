Kocaelispor’un oyuncusu Yusuf Abdioğlu’ndan Boluspor maçı öncesi açıklamalar

Kocaelispor'un tecrübeli ismi Yusuf Abdioğlu, Adanaspor ile yapılan mücadelenin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Hücum hattındaki etkisizlikten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Abdioğlu, maçta çok sayıda pozisyona girilmesine rağmen bu fırsatların değerlendirilememesinin altını çizdi. "Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremiyoruz ve bu da bizi kısır sonuçlarla baş başa bırakıyor" diyerek, takımın erken gol bulabilme kapasitesinin skor üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Atılmayan goller, kaçan zaferler

Kocaelispor'un kaptanlarından Abdioğlu, takımın hücum bölgesinde yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, sonuçlandırma yeteneklerindeki eksikliklere işaret etti. "Oyunun genelinde iyi işler yapıyoruz ancak final pasında ve karar verme anlarında sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuşan Abdioğlu, bu problemlerin üstesinden gelinmesi halinde çok daha farklı skorlar elde edebileceklerini belirtti.

“ Boluspor karşısında galibiyet hedefliyoruz”

Takım olarak savunma performanslarında önemli adımlar attıklarını vurgulayan Abdioğlu, şimdi sıranın hücum verimliliğini artırmaya geldiğini söyledi. Bu bağlamda, Boluspor ile oynanacak olan maçın önemine de değinen deneyimli oyuncu, "Adanaspor maçında olduğu gibi, bulduğumuz fırsatları değerlendirmezsek, rakiplerimiz bize karşı avantaj elde edebilir" dedi. Abdioğlu, Boluspor karşısında galibiyet hedeflediklerini ve takım olarak bu yönde çalışacaklarını belirtti.

Kocaelispor'un Boluspor maçı

Kocaelispor'un tecrübeli kaptanı Yusuf Abdioğlu, takımın önümüzdeki maçlarda daha becerikli ve hareketli olması gerektiğinin altını çizdi. Yalçın Koşukavak yönetimindeki Boluspor'un yükselişe geçtiğini kabul eden Abdioğlu, buna rağmen Kocaelispor'un her zaman zorlukların üstesinden gelebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.